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Nutraukta gamyba
Atsigavusios akys
Išmanioji galvutė
Akis gaivinanti galvutė pagaminta iš specialios vėsios medžiagos ir padengta aukščiausios kokybės keramine danga. Rezultatą pajusite iškart, nes ji atvėsina paakių odą per kelias sekundes ir suteikia pavargusioms akims gaivumo pojūtį.
Dėl glotnios medžiagos ir švelnios „DualMotion“ programos akis atgaivinanti galvutė švelniai masažuoja ploną ir jautrią odą apie akis.
Pritaikyta „DualMotion“ akių gaivinimo programa atlieka 120 nanovibracijų per sekundę, švelniai masažuoja ir atgaivina odą apie akis. Ji itin švelni plonai ir jautriai odai apie akis. Akių gaivinimo programa yra trumpa ir trunka tik 30 sek., todėl galėsite ją nesunkiai įtraukti į kasdienį rytinį ritualą!
5.0
iš 5
13
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Testerka
01/11/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ewala
18/07/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Działa dokładnie tak, jak powinien
Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna