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  • Atgaivina pavargusias akis
  • Atgaivina pavargusias akis
  • Atgaivina pavargusias akis
  • Atgaivina pavargusias akis

Nutraukta gamyba

Priedo galvutė, skirta „VisaPure Advanced“

SC6040/00

5
| (13) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Atgaivina pavargusias akis
Akis atgaivinanti galvutė suteikia pavargusioms akims gaivumo gūsį ryte. Vėsi aukščiausios kokybės medžiaga ir pritaikyta programa „DualMotion“ užtikrina švelnų raminamą masažą. Pasimėgaukite 30 sekundžių trunkančiu gaivumu ir pradėkite naują dieną!
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Gaivumo gūsis pavargusioms akims

Atgaivina pavargusias akis

  • Atsigavusios akys

  • Išmanioji galvutė

Rytinis gaivumo gūsis pavargusioms akims

Akis gaivinanti galvutė pagaminta iš specialios vėsios medžiagos ir padengta aukščiausios kokybės keramine danga. Rezultatą pajusite iškart, nes ji atvėsina paakių odą per kelias sekundes ir suteikia pavargusioms akims gaivumo pojūtį.

Švelnus plonai ir jautriai paakių odai

Dėl glotnios medžiagos ir švelnios „DualMotion“ programos akis atgaivinanti galvutė švelniai masažuoja ploną ir jautrią odą apie akis.

Švelni masažo programa ir 120 nanovibracijų per sekundę

Švelni masažo programa ir 120 nanovibracijų per sekundę

Pritaikyta „DualMotion“ akių gaivinimo programa atlieka 120 nanovibracijų per sekundę, švelniai masažuoja ir atgaivina odą apie akis. Ji itin švelni plonai ir jautriai odai apie akis. Akių gaivinimo programa yra trumpa ir trunka tik 30 sek., todėl galėsite ją nesunkiai įtraukti į kasdienį rytinį ritualą!

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

13

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

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