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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Minimalus kitų stebėjimo įrenginių trukdžių poveikis.
Įsižiebia, kai reikia įkrauti ar pakeisti baterijas.
Suteikia galimybę reguliuoti kūdikio įrenginio garsą esant bet kokiai situacijai.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Koko
07/05/2019
România
Acest produs este extraordinar.
Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
mazlik
26/08/2013
Česká republika
tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý
jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD470/00 Analogová dětská chůvička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD470/00 Analogová dětská chůvička
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.