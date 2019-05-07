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  • Paprasta girdėti savo kūdikį
  • Paprasta girdėti savo kūdikį

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventAnaloginis kūdikių stebėjimo prietaisas

SCD470/00

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Paprasta girdėti savo kūdikį
Užtikrina saugų ryšį namuose ir šalia jų bei minimalius kitų įrenginių trukdžius.
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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Veikia iki 150 m spinduliu

Paprasta girdėti savo kūdikį

Minimalus kitų stebėjimo įrenginių trukdžių poveikis

Minimalus kitų stebėjimo įrenginių trukdžių poveikis.

Įsižiebia, kai reikia įkrauti ar pakeisti baterijas

Įsižiebia, kai reikia įkrauti ar pakeisti baterijas.

Pareguliuokite „tėvų įrenginio“ garsą, kad tiktų kiekvienai situacijai

Suteikia galimybę reguliuoti kūdikio įrenginio garsą esant bet kokiai situacijai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

07/05/2019

România

România

Acest produs este extraordinar.

Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý

jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD470/00 Analogová dětská chůvička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD470/00 Analogová dětská chůvička

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 