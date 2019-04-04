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Nutraukta gamyba
100 % privatus ryšys
Naktinė lemputė
Naudojant DECT technologiją užtikrinama, kad prietaisai veiktų be trukdžių, kuriuos gali sukelti kiti bangas skleidžiantys prietaisai pvz., kiti kūdikių stebėjimo prietaisai, belaidžiai ir mobilieji telefonai. Įdiegta duomenų šifravimo funkcija, todėl ryšys yra saugus ir privatus, o jūs galite būti tikri, kad kūdikį girdite tik jūs.
Aiškiai išgirskite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Dėl DECT (skaitmeninės pagerintos belaidės telekomunikacijos) technologijos garsas yra aukštos kokybės, itin aiškus ir švarus, todėl savo kūdikį girdėsite visada.
Esant įjungtam unikaliam režimui „Smart ECO“ automatiškai mažinama perdavimo galia ir ilgėja akumuliatoriaus naudojimo laikas. Kuo arčiau kūdikio esate, tuo mažiau energijos reikia puikiam ryšiui palaikyti (neveikia JAV ir Kanadoje).
4.7
iš 5
140
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
JagodaPaula
04/04/2019
Polska
Polecam - dobra jakość w przystępnej cenie!
Niania sprawdza się bardzo dobrze w domowych warunkach. Regulacja głośności i pasek pokazujący natężenie dźwięku są bardzo przydatne. Jest intuicyjna w obsłudze - bardzo prosta i bez zbędnych funkcji. Dodatkowo ma estetyczny i dyskretny wygląd.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
BartoszBe
25/01/2019
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Idealny dla domowego użytkowania, duży zasięg
[Employee of philipsglobal] Stosujemy elektroniczną nianię już od ponad roku. Urządzenie bardzo dobrze wykrywa najmniejsze dźwięki, reaguje natychmiast. Dużym plusem jest zasięg urządzenia. Można spokojnie przejść się do sąsiadów nawet na innym piętrze.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
TomaszKCE
25/01/2019
Polska
Idealny dla domowego użytkowania, duży zasięg
[Employee of philipsglobal] Stosujemy elektroniczną nianię już od ponad roku. Urządzenie bardzo dobrze wykrywa najmniejsze dźwięki, reaguje natychmiast. Dużym plusem jest zasięg urządzenia. Można spokojnie przejść się do sąsiadów nawet na innym piętrze.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Kūdikių stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas priklauso nuo aplinkos ir veiksnių, keliančių trikdžius.
Šiame stebėjimo įrenginyje neįdiegta įkrovimo funkcija.