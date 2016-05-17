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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
100 % privatus ryšys
Naktinė lemputė ir lopšinės
Dvikrypčio ryšio funkcija
Naudojant DECT technologiją užtikrinama, kad prietaisai veiktų be trukdžių, kuriuos gali sukelti kiti bangas skleidžiantys prietaisai pvz., kiti kūdikių stebėjimo prietaisai, belaidžiai ir mobilieji telefonai. Įdiegta duomenų šifravimo funkcija, todėl ryšys yra saugus ir privatus, o jūs galite būti tikri, kad kūdikį girdite tik jūs.
Aiškiai išgirskite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Dėl DECT (skaitmeninės pagerintos belaidės telekomunikacijos) technologijos garsas yra aukštos kokybės, itin aiškus ir švarus, todėl savo kūdikį girdėsite visada.
Įjunkite ECO režimą, kad sumažintumėte perdavimo galią kūdikio kambaryje. Kai įjungtas ECO režimas, įrenginiai įsijungia tik tuomet, kai kūdikis pradeda verkti.
4.4
iš 5
28
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
Bocius
17/05/2016
Lietuva
Geriausias atstumas lyginant su konkurentais
Rekomenduotas draugų kaip veikiantis didžiausių atstumu. Įsitikinome pabandę su kitų 4 gamintojų "auklėmis". Esame patenkinti produktu ir rekomendavome kitiems.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD505/01 DECT Baby Monitor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD505/01 DECT Baby Monitor
kami880302
20/05/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Rewelacja! Mega czułość!
Niania dla mnie jest super zbawienie. Jest bardzo czuła na każdy dźwięk. Posiada funkcję lampki nocnej co jest super rozwiązaniem ponieważ światło jest tylt że jest a zawsze nie trzeba zapalać większej lampki i nie budzimy przy tym dziecka! Super melodyjki. Synuś szybko przy nich zasypia. POLECAM!!!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
ditmarrobert
27/11/2015
Polska
po prostu świetny
bardzo doby zasięg , czułość na dźwięki oraz fajny wygląd warto kupić jak się ma małego bąbla w domku polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Kūdikių stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas priklauso nuo aplinkos ir veiksnių, keliančių trikdžius.