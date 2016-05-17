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  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent Audio MonitorsDECT kūdikių stebėjimo įrenginys

SCD505/00

4.4
| (28) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį
Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
Mūsų „Avent DECT“ kūdikio stebėjimo įrenginys suteikia galimybę jausti savo kūdikį šalia, net jei nesate tame pačiame kambaryje. Tai patikimiausias ryšys, švarus garsas, jauki naktinė šviesa ir lopšinės jums ir jūsų kūdikiui.
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Visiška ramybė, kol jūsų kūdikis miega

Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu

  • 100 % privatus ryšys

  • Naktinė lemputė ir lopšinės

  • Dvikrypčio ryšio funkcija

DECT technologija užtikrina, kad įrenginys veiktų be trukdžių ir 100 % privačiai

DECT technologija užtikrina, kad įrenginys veiktų be trukdžių ir 100 % privačiai

Naudojant DECT technologiją užtikrinama, kad prietaisai veiktų be trukdžių, kuriuos gali sukelti kiti bangas skleidžiantys prietaisai pvz., kiti kūdikių stebėjimo prietaisai, belaidžiai ir mobilieji telefonai. Įdiegta duomenų šifravimo funkcija, todėl ryšys yra saugus ir privatus, o jūs galite būti tikri, kad kūdikį girdite tik jūs.

DECT technologija – itin aiškus garsas

DECT technologija – itin aiškus garsas

Aiškiai išgirskite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Dėl DECT (skaitmeninės pagerintos belaidės telekomunikacijos) technologijos garsas yra aukštos kokybės, itin aiškus ir švarus, todėl savo kūdikį girdėsite visada.

Energiją tausojantis ECO režimas

Energiją tausojantis ECO režimas

Įjunkite ECO režimą, kad sumažintumėte perdavimo galią kūdikio kambaryje. Kai įjungtas ECO režimas, įrenginiai įsijungia tik tuomet, kai kūdikis pradeda verkti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.4

iš 5

28

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

1

17/05/2016

Lietuva

Lietuva

Geriausias atstumas lyginant su konkurentais

Rekomenduotas draugų kaip veikiantis didžiausių atstumu. Įsitikinome pabandę su kitų 4 gamintojų "auklėmis". Esame patenkinti produktu ir rekomendavome kitiems.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD505/01 DECT Baby Monitor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD505/01 DECT Baby Monitor

20/05/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Rewelacja! Mega czułość!

Niania dla mnie jest super zbawienie. Jest bardzo czuła na każdy dźwięk. Posiada funkcję lampki nocnej co jest super rozwiązaniem ponieważ światło jest tylt że jest a zawsze nie trzeba zapalać większej lampki i nie budzimy przy tym dziecka! Super melodyjki. Synuś szybko przy nich zasypia. POLECAM!!!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

27/11/2015

Polska

Polska

po prostu świetny

bardzo doby zasięg , czułość na dźwięki oraz fajny wygląd warto kupić jak się ma małego bąbla w domku polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD505/00 Elektroniczna niania DECT

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Kūdikių stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas priklauso nuo aplinkos ir veiksnių, keliančių trikdžius.