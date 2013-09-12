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  • Garantuojame itin švarų garsą
  • Garantuojame itin švarų garsą
  • Garantuojame itin švarų garsą
  • Garantuojame itin švarų garsą
  • Garantuojame itin švarų garsą
  • Garantuojame itin švarų garsą
  • Garantuojame itin švarų garsą
  • Garantuojame itin švarų garsą
  • Garantuojame itin švarų garsą
  • Garantuojame itin švarų garsą
  • Garantuojame itin švarų garsą
  • Garantuojame itin švarų garsą
  • Garantuojame itin švarų garsą
  • Garantuojame itin švarų garsą

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventDECT kūdikių stebėjimo įrenginys

SCD510/00

4.4
| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Garantuojame itin švarų garsą
Mėgaukitės visiška ramybe, naudodami „ Philips Avent SCD510/00 DECT“ kūdikio stebėjimo įrenginį: galėsite atsipalaiduoti ir jaustis saugiai net nebūdami kambaryje, tačiau žinodami, kad kūdikis yra laimingas.
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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Garantuojame, kad naudojant DECT technologiją nebus jokių trukdžių

Garantuojame itin švarų garsą

  • Krištolo skaidrumo

DECT technologija garantuoja, kad nebus jokių trukdžių

DECT technologija garantuoja, kad nebus jokių trukdžių

DECT technologija užtikrina, kad prietaisai veiktų be trukdžių, kuriuos gali sukelti kiti bangas skleidžiantys gaminiai, pavyzdžiui, kiti kūdikių stebėjimo prietaisai, belaidžiai ir mobilieji telefonai. Duomenų šifravimo funkcija apsaugo ir leidžia naudotis privačiu ryšiu, todėl būsite tikri, kad savo kūdikį girdite tik jūs

Garantuojame itin švarų garsą

Garantuojame itin švarų garsą

Aiškiai išgirsite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Dėl DECT technologijos garsas yra aukštos kokybės, itin aiškus ir švarus, todėl savo kūdikį girdėsite bet kada

Visiškai išsikrauna tik po 24 val.

Visiškai išsikrauna tik po 24 val.

Nedideliu, belaidžiu įkraunamu tėvų įrenginiu įkrovę galite naudotis iki 24 valandų

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.4

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

12/09/2013

Česká republika

Česká republika

chůvička

chůvička má skvělý dosah, baterka vydrží i několik dní po téměř dvou letzech intenzivního používání. ocenila bych možná lepší design a informace o teplotě v pokoji apod.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD510/00 Elektronická chůva DECT

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD510/00 Elektronická chůva DECT

02/09/2013

Česká republika

Česká republika

Spokojenost,jen nepatrně šumí,ale to nejde skoro slyšet

Spokojenost,jen nepatrně šumí,ale to nejde skoro slyšet.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD510/00 Elektronická chůva DECT

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD510/00 Elektronická chůva DECT

05/08/2013

Česká republika

Česká republika

Skvela chuvicka.

Jsem technicky typ, mam rad vychytane veci. U prvniho ditete jsme, na muj popud poridili video chuvicku. U druheho jsme uz byli pouceni a od te doby pouzivame jen tuto. Video chuvicka - zere strasne baterky, musi se furt opravovat jeji natocni v kocarku, ma daleko kratsi dosah (vetsinou pouzivame chuvicku mimo domov, a tam potrebujeme dosah co nejvetsi) a navic jsme furt koukali na display proc se prevaraci a jestli ma otevrene oci nebo se nam to zda. Dalsi moznost byla levnejsi nedigitalni chuvicka. Kamaradka nam predvedla jak takova chuvicka furt trochu sumi a praska a vedeli jsme ze tudy ne. Pak manzelka nasla tyhle chuvicky s DECTem. Protoze jsem IT geek a DECT znam tak jsem zajasal radosti. Chuvicky predcily nase ocekavani. Dosah z opacne strany 2 patroveho na konec zahrady 150m. Bez sumu, uplne cisty zvuk. Vizualni indikace takze i kdyz jste v trochu hlucnejsim prostredi nebo vzdaleni od prijimace tak uvidite ze se neco deje. Navic to diky digitalnimu DECTu umi ovladat vysilac / nastavovat citlivost / mluvit na dite. Navic ma svetlo pro deti a privolavaci tlacitko. Dostali jsme to s dvemi napajenimi a obe jednotky umi nabijet baterky, takze v praxi to probiha tak ze pripojime obe do elektriny a zapneme, kdyz jdeme pryc ta ji proste odpojime a jdem. Ale ta vydrz na baterky je stejne v pohode. Kdyz syn spal 3-4 hodiny tak jsme uhlidali tri takove odpocinky. Na netu se da chuvicka sehnat od 1400Kc. Nejsem zamestnanec Philips, nedostal jsem za tohle zaplaceno nebo slevu. Proste sem jen chtel poradit podobnym ITakum jako jsem ja. A jeste doporucuji aplikaci na hlidani deti do telefonu s Androidem, kdyz vam dite usne v aute a potrebujete si odskocit, tak tam nechate tel a kdyz se neco deje tak on vam zavola manzelcin tel. Programu je nekolik, pohledejte na googlu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD510/00 Elektronická chůva DECT

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD510/00 Elektronická chůva DECT

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 