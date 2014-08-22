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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Įspėjimas apie temperatūrą
DECT technologija užtikrina, kad prietaisai veiktų be trukdžių, kuriuos gali sukelti kiti bangas skleidžiantys gaminiai, pavyzdžiui, kiti kūdikių stebėjimo prietaisai, belaidžiai ir mobilieji telefonai. Duomenų šifravimo funkcija apsaugo ir leidžia naudotis privačiu ryšiu, todėl būsite tikri, kad savo kūdikį girdite tik jūs
Aiškiai išgirsite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Dėl DECT technologijos garsas yra aukštos kokybės, itin aiškus ir švarus, todėl savo kūdikį girdėsite bet kada
Dėl 330 m veikimo diapazono, diržo spaustuko ir kaklo virvelės galėsite laisvai judėti po ir aplink namus
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Karo
22/08/2014
Polska
polecaam!
Niania bardzo przydatna przy maluchu , można spokojnie siedzieć w pokoju obok i wiadomo kiedy dziecko się przebudzi.Jej zaleą jest czułość na niepokój dziecka, do tego bardzo przydatna funkcja zdalnych kołysanek oraz miernika temperatury w pokoju, akurat my musimy dogrzewać u dziecka, szczególnie zimą , więc wiemy kiedy jest za ciepło. Polecam wszystkim rodzicom , którzy chcą mieć chwilę dla siebie a jednocześnie pewność , że usłyszą maluszka!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD520/00 Elektroniczna niania DECT
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD520/00 Elektroniczna niania DECT
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
JAV ir Kanadoje šį gaminį galima įsigyti, kai temperatūros nustatymai nurodyti tik farenheitais.