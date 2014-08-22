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  • Tinkama temperatūra – visiškas komfortas
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Nutraukta gamyba

„Philips“ AventDECT kūdikių stebėjimo įrenginys

SCD520/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Tinkama temperatūra – visiškas komfortas
Mėgaukitės visiška ramybe, naudodami „Philips Avent DECT“ kūdikio stebėjimo įrenginių asortimentą: galėsite atsipalaiduoti ir jaustis saugiai net nebūdami kambaryje, nes žinosite, kad kūdikis yra laimingas.
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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Garantuojame, kad naudojant DECT technologiją nebus jokių trukdžių

Tinkama temperatūra – visiškas komfortas

  • Įspėjimas apie temperatūrą

DECT technologija garantuoja, kad nebus jokių trukdžių

DECT technologija garantuoja, kad nebus jokių trukdžių

DECT technologija užtikrina, kad prietaisai veiktų be trukdžių, kuriuos gali sukelti kiti bangas skleidžiantys gaminiai, pavyzdžiui, kiti kūdikių stebėjimo prietaisai, belaidžiai ir mobilieji telefonai. Duomenų šifravimo funkcija apsaugo ir leidžia naudotis privačiu ryšiu, todėl būsite tikri, kad savo kūdikį girdite tik jūs

Garantuojame itin švarų garsą

Garantuojame itin švarų garsą

Aiškiai išgirsite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Dėl DECT technologijos garsas yra aukštos kokybės, itin aiškus ir švarus, todėl savo kūdikį girdėsite bet kada

Itin platus veikimo diapazonas, kad galėtumėte laisvai judėti

Itin platus veikimo diapazonas, kad galėtumėte laisvai judėti

Dėl 330 m veikimo diapazono, diržo spaustuko ir kaklo virvelės galėsite laisvai judėti po ir aplink namus

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

22/08/2014

Polska

Polska

polecaam!

Niania bardzo przydatna przy maluchu , można spokojnie siedzieć w pokoju obok i wiadomo kiedy dziecko się przebudzi.Jej zaleą jest czułość na niepokój dziecka, do tego bardzo przydatna funkcja zdalnych kołysanek oraz miernika temperatury w pokoju, akurat my musimy dogrzewać u dziecka, szczególnie zimą , więc wiemy kiedy jest za ciepło. Polecam wszystkim rodzicom , którzy chcą mieć chwilę dla siebie a jednocześnie pewność , że usłyszą maluszka!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD520/00 Elektroniczna niania DECT

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD520/00 Elektroniczna niania DECT

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. JAV ir Kanadoje šį gaminį galima įsigyti, kai temperatūros nustatymai nurodyti tik farenheitais.