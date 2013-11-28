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Nutraukta gamyba

„Philips“ AventSkaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas

SCD600/00

4
| (6) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį
Greta savo kūdikio
Matykite ir girdėkite savo kūdikį naudodami naujausią kūdikių stebėjimo technologiją
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Kūdikių stebėjimo įrenginys su itin ryškaus vaizdo monitoriumi

Greta savo kūdikio

Automatinis kanalo pasirinkimas – privatus ryšys

Automatinis kanalo pasirinkimas – privatus ryšys

Naudodami skaitmeninio vaizdo technologiją galėsite lengvai išlaikyti nuolatinį saugų ir patikimą ryšį su kūdikiu

Infraraudonųjų spindulių vaizdas tamsoje, kad galėtumėte stebėti ištisą parą

Infraraudonųjų spindulių vaizdas tamsoje, kad galėtumėte stebėti ištisą parą

Infraraudonųjų spindulių vaizdas tamsoje suteikia galimybę kūdikį stebėti ištisą parą

Belaidis nešiojamasis tėvų įrenginys

Belaidis nešiojamasis tėvų įrenginys

Įkraunamas tėvų įrenginys suteikia galimybę laisvai judėti po namus nesiliaujant stebėti savo kūdikio.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

6

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

1

28/11/2013

Polska

Polska

świetny produkt nie znam lepszego a na codzień od 10 lat sprzedaje sprzęt elektroniczy i troche kamer widziałem

Potwierdzam zalety produktu o których pisali moi przedmówcy . Produkt ma wszystko . Zasięg jak dobre Wifi domowe u mnie łapie z parteru II piętro dzieki korytarzowi którym piętra są połaczone , na drodze jest tylko 1 para drzwi . Ktoś narzekał na brak mocowań w łózeczku , racja . Lecz sądze że to celowe , myśle że to celowe ponieważ nie powinno sie stawiać takich urządzeń blisko malutkich dzieci ,to szkodzi !!! Te 2-3 metry oddalenie są akurat , jakoś obrazu jest wystarczająca nawet w nocy , a i tak jest świetnie zbierający mikrofon ( na kamerce jest potencjonometr którym możemy ustawić czułość mikrofonu )

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

31/08/2012

Polska

Polska

Dla mnie - produkt idealny

Uważam że to urządzenie nie ma konkurenta - zarówno pod względem jakości wykonania jak i pod względem parametrów technicznych. Przed zakupem przetestowałem kilka wideo-niań i Philips avent zostawia konkurencję daleko w tyle . Jakośc obrazu i dźwięku jest bez porównania lepsza od konkurencji, nie słychać uciążliwych szumów wynikających z bezprzewodowego przesyłania dźwięku, zasięg jest bardzo duży - dziecko śpi na pietrze w domu, a zasięg jest w ogródku po drugiej stronie domu . Rewelacyjnie spisuje się funkcja noktowizji - kilkanaście emiterów IR umieszczonych wokół obiektywu, w zupełnych ciemnościach równomiernie i skutecznie oświetla dziecko . Bardzo przydatne sa dodatkowe funkcje - lampka nocna, choć nie świeci najmocniej, to daje lekką poświatę która pomaga w ciemnościach, trzy przyjemne melodyjki, które działają uspokajająco na dziecko ( przetestowane - moja córeczka bardzo je lubi) , ponadto świetną funkcją jest aktywacja odbiornika głosem, która pozwala na oszczędzanie baterii. Odbiornik posiada praktyczny uchwyt który służy jako podstawka, a po odwróceniu go o 180 stopni, jako zaczep do paska . Sama kamerka - nadajnik, posiada fajną magnetyczną podstawkę, która w wielu przypadkach wystarcza do odpowiedniego ustawienia kamery. W przypadku kiedy chcemy zamontować kamerę na łóżeczku - przydatny jest gwint który posiada standardowy wymiar pod statywy. Ja zakupiłem statyw za 20 zł w jednym z elektromarketów, z trzema giętkimi nóżkami który idzie idealnie wyprofilować tak, żeby zawiesić go na łóżeczku . Polecam !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

spokojenost

s touto chůvičkou jsem byla spokojená, sice jsem měla menší problémy se signálem okolo domu, ale to se vychytalo a chůvička se osvědčila. Pohybování po domku bylo OK. Velice dobrá vychytávka je i možnost připevnit na stativ. Ukolébavky jsem moc nepoužívala, ale malé minus bylo, že se nedala ovládat hlasitost. Bohužel jsem ji po roce a 3/4 reklamovala - začala vynechávat a nenabíjela se mi. Reklamace byla vyřízena a peníze se mi vrátili.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD600/00 Digitální elektronická videochůva

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD600/00 Digitální elektronická videochůva

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 