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  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
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  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą

„Philips“ Avent Natural ResponseKūdikio dovanų rinkinys

SCD837/10

4.9
| (105) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
Puikus spalvingas dovanų rinkinys, skirtas kūdikiui maitinti ir nuraminti. Su natūralaus atsako speneliu kūdikiai gali gerti savo ritmu kaip iš krūties, todėl lengva derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.
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Spenelis, kuris veikia kaip krūtinė

Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą

  • 1 buteliukas

  • 4 unc.

  • čiulptukas „ultra air“

„Natural Response“ žindukas

„Natural Response“ žindukas

„Natural Response“ žindukas sukurtas taip, kad atkartotų krūties pojūtį ir jos veikimą"

Natūralus apžiojimas

Natūralus apžiojimas

Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.

Dieglius mažinantis vožtuvas

Dieglius mažinantis vožtuvas

Mūsų dieglius mažinantis vožtuvas sukonstruotas taip, kad į kūdikio pilvelį nepatektų oro ir sumažėtų dieglių ir diskomforto. Kai kūdikis valgo, į žinduką įmontuotas vožtuvas lankstosi, kad oras patektų į buteliuką, būtų nukreiptas link buteliuko dugno ir nesusidarytų vakuumas. Jis sulaiko orą buteliuke toliau nuo vaiko pilvelio ir padeda sumažinti dieglius ir diskomfortą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

105

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

2

21/05/2024

Polska

Polska

Najlepszy zestaw butelek !

Karmię i syna i starszą córkę tymi butelkami i dla mnie zdecydowanie najlepsze jakie miałam do tej pory. Zgrabne, lekkie, łatwe w czyszczeniu i smoczek przypominający pierś mamy to największe plusy. Polecam jako mama trójki dzieci!!

Argumentai už

Wygodny uchwyt, łatwy w czyszczeniu, lekki, zgrabny

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka

06/05/2024

Polska

Polska

Butelki Natural Response od pierwszych dni

Butelki Philips Avent Natural Response używam od dwóch tygodni zamiennie z karmieniem piersią. Pierwsze co zasługuje na uwzględnienie w mojej opinii to fakt, że butelki są rewelacyjnej pojemności dla maluszka . Obecnie stosujemy mniejszą butelkę i w zupełności wystarcza na pojedyncze karmienie naszej pociechy. Smoczek do butelki ma odpowiedni przeplyw co niewątpliwie jest atutem. Szczotka, która była w zestawie , sięga nawet tych trudno dostępnych miejsc , gdzie gąbka nie byłaby w stanie dotrzeć. Reasumując, z zestawu butelek Philips Avent Natural Response jestem bardzo zadowolona.

Argumentai už

Pojemność butelek, odpowiedni przepływ smoczka butelki, szczotka do czyszczenia

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka

06/05/2024

Polska

Polska

Najlepsze butelki dla maluszka

Nasz syn ma wzmozone napięcie i złe pił że wszystkich innych butelek dopiero naturalny response sprawiła że dobrze ssie mleczko. Syn obejmuje buzia caly smoczek i dzieki temu nic mu nie ucieka. Dodatkowo w zestawie szczotka do czyszczenia jest wręcz idealna do nich.

Argumentai už

Łatwe w użyciu, antykolkowe, odpowiednie dla niemowlat

Argumentai prieš

Nie ma

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011