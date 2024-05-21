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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
4 buteliukai
itin minkštas čiulptukas
šepetėlio buteliukams;
„Natural Response“ žindukas sukurtas taip, kad atkartotų krūties pojūtį ir jos veikimą"
Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.
Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.
4.9
iš 5
105
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Pani.swiecicka
21/05/2024
Polska
Akcijos dalis
Najlepszy zestaw butelek !
Karmię i syna i starszą córkę tymi butelkami i dla mnie zdecydowanie najlepsze jakie miałam do tej pory. Zgrabne, lekkie, łatwe w czyszczeniu i smoczek przypominający pierś mamy to największe plusy. Polecam jako mama trójki dzieci!!
Argumentai už
Wygodny uchwyt, łatwy w czyszczeniu, lekki, zgrabny
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
AnePio
06/05/2024
Polska
Akcijos dalis
Butelki Natural Response od pierwszych dni
Butelki Philips Avent Natural Response używam od dwóch tygodni zamiennie z karmieniem piersią. Pierwsze co zasługuje na uwzględnienie w mojej opinii to fakt, że butelki są rewelacyjnej pojemności dla maluszka . Obecnie stosujemy mniejszą butelkę i w zupełności wystarcza na pojedyncze karmienie naszej pociechy. Smoczek do butelki ma odpowiedni przeplyw co niewątpliwie jest atutem. Szczotka, która była w zestawie , sięga nawet tych trudno dostępnych miejsc , gdzie gąbka nie byłaby w stanie dotrzeć. Reasumując, z zestawu butelek Philips Avent Natural Response jestem bardzo zadowolona.
Argumentai už
Pojemność butelek, odpowiedni przepływ smoczka butelki, szczotka do czyszczenia
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Kaminskosc
06/05/2024
Polska
Akcijos dalis
Najlepsze butelki dla maluszka
Nasz syn ma wzmozone napięcie i złe pił że wszystkich innych butelek dopiero naturalny response sprawiła że dobrze ssie mleczko. Syn obejmuje buzia caly smoczek i dzieki temu nic mu nie ucieka. Dodatkowo w zestawie szczotka do czyszczenia jest wręcz idealna do nich.
Argumentai už
Łatwe w użyciu, antykolkowe, odpowiednie dla niemowlat
Argumentai prieš
Nie ma
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011
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