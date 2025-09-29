Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Kūdikių buteliukai ir čiulptukai
Visos serijos
„Philips“ Avent Natural Response Nighttime Set Kūdikio dovanų rinkinys
Palaikymas
SCD838/17
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Naudotojo vadovas
Visi (3)
Gaminys (1)
Kodėl mano kūdikis atsisako žinduko „Natural Response“?
Kuris čiulptukas „Natural Response“ geriausiai tinka mano kūdikiui?
Kaip įkrauti tamsoje švytintį žiedą?
Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą
Rasti techninės priežiūros centrą
Raskite artimiausius paslaugų centrus, kuriuose atliekamas taisymas ir diagnostika bei tiekiamos originalios dalys
Garantija
Mūsų gaminių garantijos politika
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti