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Visos serijos

  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Natural“ kūdikių buteliukas

SCF030/17

4.9
| (251) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
Mūsų buteliukas „Natural“ su itin minkštu čiulptuku yra panašesnis į krūtį. Žindukas natūraliai apžiojamas dėl plataus, krūties formos, lankstaus, spiralinio dizaino su patogiais žiedlapiais, todėl lengva derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.
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Natūralus žindymas

Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi

  • 1 buteliukas

  • 4 oz / 125 ml

  • Naujagimiams skirtos tėkmės žindukas

  • 0 mėn. ir daugiau

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.

Tiesiog dangtelį pakeiskite „Avent“ žinduku

Tiesiog dangtelį pakeiskite „Avent“ žinduku

Pakeiskite dangtelį „Avent“ žinduku ir maitinkite – visai nereikia pieno kur nors perpilti (žindukas nepridedamas).

Itin minkštas žindukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Itin minkštas žindukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Žinduko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.9

iš 5

251

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2

15/06/2022

Lietuva

Lietuva

Tiesiog puikus buteliukas

Buteliukas atitinka visus lūkesčius, tai buvo pirmasis kurį išbandėme ir tikrai nenusivylėmė. Forma, medžiagos, dydis - viskas tiesiog puiku. Patogu, kad buteliukas graduotas. Platus kaklelis, todėl lengva gerai išplauti buteliuką. Philips kampanijos apžvalga

Argumentai už

Buteliukas patogus, graduotas, vaikui tinkama žinduko forma

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF030/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF030/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

13/06/2022

Lietuva

Lietuva

Puikus buteliukas naujagymiams

Žinduko forma primena krūtį, iš krūvos išbandytų buteliukų, mūsų naujagymiui tiko būtent šis, lengva plauti, nes lengvai išsirenka, lengvai keičiasi žindukai Philips kampanijos apžvalga

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF030/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF030/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

09/06/2022

Lietuva

Lietuva

Labai patogus buteliukas

Mums labai patinka šie buteliukai, su antru vaikučiu naudosime irgi. Praktiški,patogūs,vaikučiui lengva naudoti.

Argumentai už

Praktiškas naudojimas

Argumentai prieš

Nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF030/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF030/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011

  2. Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.