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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
1 buteliukas
4 oz / 125 ml
Naujagimiams skirtos tėkmės žindukas
0 mėn. ir daugiau
Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Pakeiskite dangtelį „Avent“ žinduku ir maitinkite – visai nereikia pieno kur nors perpilti (žindukas nepridedamas).
Žinduko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.
4.9
iš 5
251
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Aukse921
15/06/2022
Lietuva
Tiesiog puikus buteliukas
Buteliukas atitinka visus lūkesčius, tai buvo pirmasis kurį išbandėme ir tikrai nenusivylėmė. Forma, medžiagos, dydis - viskas tiesiog puiku. Patogu, kad buteliukas graduotas. Platus kaklelis, todėl lengva gerai išplauti buteliuką. Philips kampanijos apžvalga
Argumentai už
Buteliukas patogus, graduotas, vaikui tinkama žinduko forma
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF030/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF030/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
NaujaMama237
13/06/2022
Lietuva
Akcijos dalis
Puikus buteliukas naujagymiams
Žinduko forma primena krūtį, iš krūvos išbandytų buteliukų, mūsų naujagymiui tiko būtent šis, lengva plauti, nes lengvai išsirenka, lengvai keičiasi žindukai Philips kampanijos apžvalga
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF030/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF030/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Dama1
09/06/2022
Lietuva
Akcijos dalis
Labai patogus buteliukas
Mums labai patinka šie buteliukai, su antru vaikučiu naudosime irgi. Praktiški,patogūs,vaikučiui lengva naudoti.
Argumentai už
Praktiškas naudojimas
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF030/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF030/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011
Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.