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Nutraukta gamyba
1 buteliukas
9 oz / 260 ml
Lėtos tėkmės čiulptukas
1 mėn. ir daugiau
Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Žinduko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.
Lankstus, spiralinis dizainas suderintas su mūsų unikaliais, patogiais žiedlapiais, kad žindukas būtų lankstus ir nesubliūkštų, o maitinimas būtų natūralesnis.
4.8
iš 5
370
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Šypsena1
03/04/2023
Lietuva
"Philips Avent Natural Response" buteliukai tobula
Labai puikus pasirinkimas,atradom tai ko ieškojom!! būtent tik šios firmos buteliukai ir jų žindukai. Labai lengva derinti su maitinimu krūtimi ir buteliukų, vaikas iš buteliuko taip pat maloniai žinda. Tikrai rekomenduoju rinktis šiuos, esame patenkinti, Ačiū!
Argumentai už
Lengva derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF033/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF033/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Mamyte22
11/01/2023
Lietuva
Modernus bei kokybiškas buteliukas
Itin modernus bei idealiai pritaikytas vaikučio maitinimui buteliukas. Itin minkštas čiulptukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį. Čiulptukas minkštas, tačiau nesubliūkšta, skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF033/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF033/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
HappyFamily241
12/11/2022
Lietuva
Akcijos dalis
AVENT buteliukas
Ilgai ieškojome tinkamo buteliuko, vis nepavykdavo vaikui įsiūlyti. Kol neatradome šio avent - minkštas, lengvai prižiūrimas, patogus.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF070/23 „Natural“ kūdikių buteliukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF070/23 „Natural“ kūdikių buteliukas
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011
Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.