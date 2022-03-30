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  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Natural“ kūdikių buteliukas

SCF036/17

4.9
| (113) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Lengva derinti maitinant krūtimi
Mūsų buteliukas „Natural“ su minkštu ir nesubliūkštančiu briaunotu čiulptuku yra skirtas augantiems kūdikiams. Dėl patogių žiedlapių ir natūralios čiulptuko formos jis natūraliai apžiojamas, todėl lengva derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.
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Natūralus žindimas

Lengva derinti maitinant krūtimi

  • 1 buteliukas

  • 11 oz / 330 ml

  • Greitos tėkmės čiulptukas

  • 6 m+

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.

Minkštas ir glotnus silikonas kintantiems kūdikio poreikiams

Įkandimams atsparus ir glotnus čiulptukas skirtas kintantiems augančio kūdikio poreikiams.

Lankstus, nesubliūkštantis, briaunotas čiulptuko dizainas

Lankstus, nesubliūkštantis, briaunotas čiulptuko dizainas

Dėl žiedlapių ir viduje esančių vagelių čiulptukas yra lankstus ir nesubliūkštantis, kad maitintumėte nepertraukiamai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

113

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

4

30/03/2022

Polska

Polska

Doskonały produkt

Wybrałam butelki firmy Avent, ze względu na smoczki przypominające bardziej kobiecy sutek. Syn zaakceptował butelkę od pierwszych chwil, dzisiaj ma pół roku i doskonale radzi sobie z trzymaniem butelki sam i piciem. Smoczki się nie zapadają, przez co ułatwia mu to picie. polecam

Argumentai už

Kształt butelki, smoczki, wygoda

Argumentai prieš

Według mnie wad brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

29/03/2022

Polska

Polska

Duża wygoda

Butelka wygodnie leży w dłoni przez co karmienie dla rodzica jest bardzo komfortowe. Dla dziecka karmienie również jest przyjemne i nie sprawia trudność

Argumentai už

Dobrze leży w dłoni rodzica, miękki smoczek, duża pojemność

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

29/03/2022

Polska

Polska

Spokojne karmienie.

Butelka nie wypada z rączki, pojemność butelki jest na tyle komfortowa, że może być używana dla małego jak i starszego dziecka. Elastyczna końcówka i płatki w smoczku pozwala na łatwiejsze ssanie u malucha. Szerokie wejście butelki pozwala na dokładne i wygodne umycie jej od środka. Polecają moje dwa maluchy i ja! Bo dla nas Matek, spokojne karmienie to podstawa.

Argumentai už

Konstrukcja smoczka idealna by dziecko ssało bezproblemowo. Wygodny kształt butelki. Pojemność butelki starczająca na wiele miesięcy.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011