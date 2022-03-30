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Nutraukta gamyba
1 buteliukas
11 oz / 330 ml
Greitos tėkmės čiulptukas
6 m+
Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Įkandimams atsparus ir glotnus čiulptukas skirtas kintantiems augančio kūdikio poreikiams.
Dėl žiedlapių ir viduje esančių vagelių čiulptukas yra lankstus ir nesubliūkštantis, kad maitintumėte nepertraukiamai.
4.9
iš 5
113
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Joanna1312
30/03/2022
Polska
Doskonały produkt
Wybrałam butelki firmy Avent, ze względu na smoczki przypominające bardziej kobiecy sutek. Syn zaakceptował butelkę od pierwszych chwil, dzisiaj ma pół roku i doskonale radzi sobie z trzymaniem butelki sam i piciem. Smoczki się nie zapadają, przez co ułatwia mu to picie. polecam
Argumentai už
Kształt butelki, smoczki, wygoda
Argumentai prieš
Według mnie wad brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
lukrecjowa.mama
29/03/2022
Polska
Duża wygoda
Butelka wygodnie leży w dłoni przez co karmienie dla rodzica jest bardzo komfortowe. Dla dziecka karmienie również jest przyjemne i nie sprawia trudność
Argumentai už
Dobrze leży w dłoni rodzica, miękki smoczek, duża pojemność
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
Mrstosiapl
29/03/2022
Polska
Spokojne karmienie.
Butelka nie wypada z rączki, pojemność butelki jest na tyle komfortowa, że może być używana dla małego jak i starszego dziecka. Elastyczna końcówka i płatki w smoczku pozwala na łatwiejsze ssanie u malucha. Szerokie wejście butelki pozwala na dokładne i wygodne umycie jej od środka. Polecają moje dwa maluchy i ja! Bo dla nas Matek, spokojne karmienie to podstawa.
Argumentai už
Konstrukcja smoczka idealna by dziecko ssało bezproblemowo. Wygodny kształt butelki. Pojemność butelki starczająca na wiele miesięcy.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011