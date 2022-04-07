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  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventČiulptukas „Natural“

SCF040/27

5
| (17) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Lengva derinti maitinant krūtimi
Mūsų itin minkštas, lankstus, spiralinio dizaino čiulptukas yra panašesnis į krūtį. Čiulptukas natūraliai apžiojamas dėl patogių žiedlapių ir natūralios formos, todėl lengva derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.
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Itin minkštas ir lankstus žindukas

Lengva derinti maitinant krūtimi

  • 2 vnt.

  • „First Flow“

  • 0 mėn.

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.

Itin minkštas žindukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Itin minkštas žindukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Žinduko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.

Lankstus, spiralinis dizainas, suderintas su patogiais žiedlapiais

Lankstus, spiralinis dizainas, suderintas su patogiais žiedlapiais

Lankstus, spiralinis dizainas suderintas su mūsų unikaliais, patogiais žiedlapiais, kad žindukas būtų lankstus ir nesubliūkštų, o maitinimas būtų natūralesnis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

17

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

07/04/2022

Polska

Polska

Idealny smoczek

Smoczek idealnie przypasował mojej córce, imituje kształtem pierś i tempo z jakim leci pokarm jest idealne.

Argumentai už

kształt, tempo z jakim leci pokarm

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF040/27 Smoczek Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF040/27 Smoczek Natural

06/04/2022

Polska

Polska

Idealne

Polecam i to bardzo. Bardzo dobre produkty. Smoczki się nie zasysają, dziecko nie ma problemu z krztuszeniem, ładnie pije mleczko z butelek avent.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF040/27 Smoczek Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF040/27 Smoczek Natural

06/04/2022

Polska

Polska

Smoczek idealny

Przy starszym jak i teraz przy młodszym Synu używamy smoczków do butelek z serii natural, chłopcom pasują wyłącznie te smoczki, polecam

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF040/27 Smoczek Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF040/27 Smoczek Natural

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011