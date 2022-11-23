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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2 vnt.
Kintama tėkmė
3 mėn. ir daugiau
Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Įkandimams atsparus ir glotnus čiulptukas skirtas kintantiems augančio kūdikio poreikiams.
Dėl žiedlapių ir viduje esančių vagelių čiulptukas yra lankstus ir nesubliūkštantis, kad maitintumėte nepertraukiamai.
4.7
iš 5
60
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Pirks
23/11/2022
Eesti
Akcijos dalis
Õige voolavusega lutipudeli lutt
Lutipudeli lutil on täpselt õige suurusega auk, kust voolab õiges tempos piima. Nii ei pea laps liiga palju vaeva nägema ja ei saa ka kurku tõmmata. Kuju on samuti hea lapse jaoks, ei aja segadusse, sest rinnanibu kuju on laadne.
Argumentai už
Voolavus, puhastamine,kuju
Argumentai prieš
Puuduvad
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF043/27 Natural lutt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF043/27 Natural lutt
Jaguar6
23/11/2022
Eesti
Akcijos dalis
Pudelilutt
Beebil kergem piima kätte saada ning mugav kasutada. Eriti meeldib rinna imitatsioon lutil.
Argumentai už
Kerge piima kätte saada
Argumentai prieš
Puuduvad
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF043/27 Natural lutt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF043/27 Natural lutt
Dbonislawska
07/04/2022
Polska
Świetny!
Smoczek rewelacyjny, mały chętnie pije z butelki. Kształtem przypomina pierś matki co jest dużym plusem
Argumentai už
Kryształ podobny do piersi
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF043/27 Smoczek Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF043/27 Smoczek Natural
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011