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  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventČiulptukas „Natural“

SCF046/27

5
| (95) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Lengva derinti maitinant krūtimi
Mūsų itin minkštas ir nesubliūkštantis briaunotas čiulptukas yra skirtas augantiems kūdikiams. Dėl patogių žiedlapių ir natūralios čiulptuko formos jis natūraliai apžiojamas, todėl lengva derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.
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Natūralus žindimas

Lengva derinti maitinant krūtimi

  • 2 vnt.

  • „Thick feed“

  • 6 m+

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.

Minkštas ir glotnus silikonas kintantiems kūdikio poreikiams

Įkandimams atsparus ir glotnus čiulptukas skirtas kintantiems augančio kūdikio poreikiams.

Lankstus, nesubliūkštantis, briaunotas čiulptuko dizainas

Lankstus, nesubliūkštantis, briaunotas čiulptuko dizainas

Dėl žiedlapių ir viduje esančių vagelių čiulptukas yra lankstus ir nesubliūkštantis, kad maitintumėte nepertraukiamai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

95

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

07/04/2022

Polska

Polska

Super produkt

Jak najbardziej polecam. Kształt bardzo zbliżony do sutka kobiecej piersi nie zaburza odruchu ssania u dziecka. Można stosować zamiennie z KP.

Argumentai už

Kształt, wytrzymałość

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF046/27 Smoczek Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF046/27 Smoczek Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Wygodny smoczek

Miękki smoczek, który umożliwia dobry przeplyw gęstego pokarmu. Pomaga wygodnie nakarmić naszego glodomorka.

Argumentai už

Miękki, do gęstego pokarmu

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF046/27 Smoczek Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF046/27 Smoczek Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Super smoczek

Smoczek sprawdził się u nas bardzo dobrze, był to pierwszy smoczek po 6m. Dziecko piło normalnie , nie krztusiło się i nie było problemu z zasysaniem smoczka. Sam smoczek przypomina pierś , więc szybko dziecko się przywyczaiło.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF046/27 Smoczek Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF046/27 Smoczek Natural

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011