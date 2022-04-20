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  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Natural“ stiklinis kūdikių buteliukas

SCF051/17

4.8
| (95) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Lengva derinti maitinant krūtimi
Mūsų buteliukas „Natural“ su itin minkštu čiulptuku yra panašesnis į krūtį. Čiulptukas natūraliai apžiojamas dėl plataus, krūties formos, lankstaus, spiralinio dizaino su patogiais žiedlapiais, todėl lengva derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.
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Natūralus žindymas

Lengva derinti maitinant krūtimi

  • 1 buteliukas

  • 4oz / 120 ml

  • Naujagimiams skirtos tėkmės čiulptukas

  • 0 mėn. ir daugiau

Itin minkštas žindukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Itin minkštas žindukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Žinduko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.

Lankstus, spiralinis dizainas, suderintas su patogiais žiedlapiais

Lankstus, spiralinis dizainas, suderintas su patogiais žiedlapiais

Lankstus, spiralinis dizainas suderintas su mūsų unikaliais, patogiais žiedlapiais, kad čiulptukas būtų lankstus ir nesubliūkštų, o maitinimas būtų natūralesnis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

95

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

3

20/04/2022

Polska

Polska

Polecam z całego serca

Jesteśmy z Marysią bardzo zadowolone ze szklanej butelki Philips Avent! Na początku byłam sceptycznie nastawiona do szklanej butelki, ponieważ myślałam, że będzie ona zbyt ciężka i niepraktyczna, jednak się myliłam. Butelka jest rewelacyjna, łatwo utrzymać ją w czystości i ciągle wygląda estetycznie i po umyciu nie pozostaje na niej osad. Rewelacyjny jest też smoczek, dzięki któremu Marysia oprócz piersi zaakceptowała także butelkę, co dla mnie jest zbawienne, zwłaszcza wtedy kiedy zostaje pod opieką taty lub babci. Butelka jest bardzo wygodna w użytkowaniu i polecamy ją z całego serca!

Argumentai už

Kształt smoczka przypominający pierś, materiał z którego wykonana jest butelka, kształt butelki dopasowujący się do dłoni

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Rewelacyjna butelka dla maluszka

Wygodna, ekologiczna, a przede wszystkim przyjazna dla maleństwa szklana butelka antykolkowa. Mięciutki smoczek ułatwia ssanie. Polecam z całego serca.

Argumentai už

Wygodna do trzymania, ekologiczna

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Fantastyczna

Fantastyczny produkt. O niebo lepsza od wersji plastikowych. Nic się z nią nie dzieje, maluszek od razu zaskoczył z piciem. Polecam.

Argumentai už

szklana, wygodna, łatwa w czyszczeniu

Argumentai prieš

cięższa niż plastikowa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011

  2. Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.