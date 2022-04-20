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Nutraukta gamyba
1 buteliukas
4oz / 120 ml
Naujagimiams skirtos tėkmės čiulptukas
0 mėn. ir daugiau
Žinduko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.
Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Lankstus, spiralinis dizainas suderintas su mūsų unikaliais, patogiais žiedlapiais, kad čiulptukas būtų lankstus ir nesubliūkštų, o maitinimas būtų natūralesnis.
4.8
iš 5
95
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
MartynaSz
20/04/2022
Polska
Polecam z całego serca
Jesteśmy z Marysią bardzo zadowolone ze szklanej butelki Philips Avent! Na początku byłam sceptycznie nastawiona do szklanej butelki, ponieważ myślałam, że będzie ona zbyt ciężka i niepraktyczna, jednak się myliłam. Butelka jest rewelacyjna, łatwo utrzymać ją w czystości i ciągle wygląda estetycznie i po umyciu nie pozostaje na niej osad. Rewelacyjny jest też smoczek, dzięki któremu Marysia oprócz piersi zaakceptowała także butelkę, co dla mnie jest zbawienne, zwłaszcza wtedy kiedy zostaje pod opieką taty lub babci. Butelka jest bardzo wygodna w użytkowaniu i polecamy ją z całego serca!
Argumentai už
Kształt smoczka przypominający pierś, materiał z którego wykonana jest butelka, kształt butelki dopasowujący się do dłoni
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Aganieszka
07/04/2022
Polska
Rewelacyjna butelka dla maluszka
Wygodna, ekologiczna, a przede wszystkim przyjazna dla maleństwa szklana butelka antykolkowa. Mięciutki smoczek ułatwia ssanie. Polecam z całego serca.
Argumentai už
Wygodna do trzymania, ekologiczna
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
mama_inspiruje
07/04/2022
Polska
Fantastyczna
Fantastyczny produkt. O niebo lepsza od wersji plastikowych. Nic się z nią nie dzieje, maluszek od razu zaskoczył z piciem. Polecam.
Argumentai už
szklana, wygodna, łatwa w czyszczeniu
Argumentai prieš
cięższa niż plastikowa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011
Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.