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  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
  • Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Natural“ kūdikių buteliukas

SCF070/25

4.8
| (370) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi
Mūsų buteliukas „Natural“ su itin minkštu čiulptuku yra panašesnis į krūtį. Čiulptukas natūraliai apžiojamas dėl plataus, krūties formos, lankstaus, spiralinio dizaino su patogiais žiedlapiais, todėl lengva derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.
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Natūralus žindimas

Lengvai suderinamas su maitinimu krūtimi

  • 1 buteliukas

  • 9 oz / 260 ml

  • Lėtos tėkmės čiulptukas

  • 1 mėn. ir daugiau

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.

Itin minkštas žindukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Itin minkštas žindukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį

Žinduko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.

Lankstus, spiralinis dizainas, suderintas su patogiais žiedlapiais

Lankstus, spiralinis dizainas, suderintas su patogiais žiedlapiais

Lankstus, spiralinis dizainas suderintas su mūsų unikaliais, patogiais žiedlapiais, kad žindukas būtų lankstus ir nesubliūkštų, o maitinimas būtų natūralesnis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

370

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

03/04/2023

Lietuva

Lietuva

"Philips Avent Natural Response" buteliukai tobula

Labai puikus pasirinkimas,atradom tai ko ieškojom!! būtent tik šios firmos buteliukai ir jų žindukai. Labai lengva derinti su maitinimu krūtimi ir buteliukų, vaikas iš buteliuko taip pat maloniai žinda. Tikrai rekomenduoju rinktis šiuos, esame patenkinti, Ačiū!

Argumentai už

Lengva derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.

Argumentai prieš

Nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF033/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF033/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

11/01/2023

Lietuva

Lietuva

Modernus bei kokybiškas buteliukas

Itin modernus bei idealiai pritaikytas vaikučio maitinimui buteliukas. Itin minkštas čiulptukas sukurtas taip, kad imituotų krūtį. Čiulptukas minkštas, tačiau nesubliūkšta, skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF033/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF033/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

12/11/2022

Lietuva

Lietuva

AVENT buteliukas

Ilgai ieškojome tinkamo buteliuko, vis nepavykdavo vaikui įsiūlyti. Kol neatradome šio avent - minkštas, lengvai prižiūrimas, patogus.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF070/23 „Natural“ kūdikių buteliukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF070/23 „Natural“ kūdikių buteliukas

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011

  2. Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.