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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Leiskite kūdikio odelei kvėpuoti
6–18 mėn.
Ortodontiniai be BPA
2 vnt.
Itin didelės skylutės orui švelniai vėdina kūdikio odelę, kad ji būtų švelni ir sausa.
„Ultra air“ kolekcija visada išlieka madinga. Jos ryškumas ir spalvos suteikia galimybę jums ir jūsų kūdikiui išbandyti naujausius stilius.
Visos „ultra air“ čiulptuko detalės sukonstruotos taip, kad būtų lengvos ir patogios, įskaitant labai švelnų čiulptuką.
4.9
iš 5
651
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Pirmą KARTĄ mama
03/06/2026
Lietuva
Geras čiulptukas
Labai geras Philips Avent čiulptukas – minkštas, patogus ir kūdikiui lengvai priimtinas. Patinka, kad atrodo kokybiškas ir ramina mažylį be jokių problemų
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF080/06 čiulptukas
Date of Use 2025-12-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF080/06 čiulptukas
Date of Use 2025-12-28
Uoga
26/09/2024
Lietuva
Philips avent ultra air čiulptukas
Su pirmu vaiku išbandėme begalę čiulptukų, kol radome tinkamą, ir tai buvo philips avent. Todėl su antru vaikučiu jau žinojau ką rinktis! Vaikas čiulptuką pripažino iš karto. Labai džiaugiuosi, kad šie čiulptukai mums tinka, yra ortodontiniai ir leidžia odytei kvėpuoti.
Argumentai už
Leidžia odai kvėpuoti yra ortodontinis
Argumentai prieš
Nepastebėjome
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas
Eglės mama
30/08/2024
Lietuva
Žindukas
Avent žindukus rinkausi abiems savo vaikams. Mažylė nuo pat pradžiu naudoja būtent šį žinduką. Patinka tiek forma tiek dizainas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
2016–2017 m. atlikti JAV naudotojų bandymai parodė, kad tekstūriniai „Philips Avent“ čiulptukai, naudojami mūsų čiulptukuose „ultra air“ ir „ultra soft“, skirtuose 0–6 mėn. ir 6–18 mėn. kūdikiams, patinka vidutiniškai 98 % dalyvių.
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites
Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1