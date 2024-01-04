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Čiulptukai
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„Philips“ Avent ultra air Čiulptukas
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SCF086/05
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Skaičiau pranešimų apie čiulptukus ir bisfenolį A (BPA) – kaip užtikrinate, kad „Philips Avent“ čiulptukuose nėra bisfenolio A (BPA)?
Ar „Philips Avent“ čiulptukai yra saugūs mano kūdikiui?
Kuo skiriasi „Philips Avent“ čiulptukai?
Kaip pašalinti vandenį iš „Philips Avent“ žinduko?
Ar svarbu laikytis „Philips Avent“ amžiaus rekomendacijų?
Ar „Philips Avent“ čiulptukai yra saugūs sveikam burnos ertmės vystymuisi?
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