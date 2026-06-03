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  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti

„Philips“ Avent Pacifier„ultra air“

SCF087/02

4.9
| (651) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
Raminantys ir kvėpuojami čiulptukai su didesnėmis oro angomis. 9 iš 10 tėvų sutinka: „Philips Avent Ultra Air“ čiulptukai yra patogūs mažiesiems.** Palengvėjimas visada šalia, nesvarbu, kas rūpinasi kūdikiu. Dabar 80% augalų pagrindu.*
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Itin didelės oro angos jūsų patogumui

Leiskite mažylio odelei kvėpuoti

  • Leiskite kūdikio odelei kvėpuoti

  • Ortodontiniai be BPA

  • 2 rinkiniai, 80 % augalinės kilmės*

  • 0–6 mėn.

Kūdikio odelė kvėpuoja dėl papildomų didelių skylių orui

Kūdikio odelė kvėpuoja dėl papildomų didelių skylių orui

Skydelio skylės vėdiną kūdikio odą, išlaikydamos ją sausą ir užtikrindamos maksimalų komfortą.

Ortodontinis čiulptukas, sukurtas natūraliai burnos ertmės raidai

Ortodontinis čiulptukas, sukurtas natūraliai burnos ertmės raidai

Mūsų ortodontiniai žindukai yra pagaminti iš minkšto silikono, kuris palaiko natūralius burnos raumenų judesius ir padeda sumažinti netaisyklingo sąkandžio riziką. Siauras čiulptuko kaklelis yra sukurtas taip, kad sumažintų spaudimą tarp liežuvio ir gomurio. „Philips Avent ultra“ čiulptukai yra nepriklausomai sertifikuoti „Oral Health Foundation“. Pagaminti iš 100 % maistui tinkamo silikono, jie yra patvaresni ir ilgesnio tarnavimo nei guminiai (latekso) čiulptukai ir juose nėra BPA, BPS, ftalatų, PVC ir policiklinių aromatinių angliavandenilių.

Mėgstami kūdikių, kurių 98 % mėgsta čiulptuką***

Mėgstami kūdikių, kurių 98 % mėgsta čiulptuką***

Mūsų tekstūruoti silikoniniai žindukai sukurti taip, kad imituotų mamos krūties pojūtį. Paklausę tėvų, kaip jų mažyliai reaguoja į juos, vidutiniškai 98 % atsakė, kad jų kūdikiai priima „Philips Avent ultra“ čiulptukus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

651

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

03/06/2026

Lietuva

Lietuva

Geras čiulptukas

Labai geras Philips Avent čiulptukas – minkštas, patogus ir kūdikiui lengvai priimtinas. Patinka, kad atrodo kokybiškas ir ramina mažylį be jokių problemų

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF080/06 čiulptukas

Date of Use 2025-12-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF080/06 čiulptukas

Date of Use 2025-12-28

26/09/2024

Lietuva

Lietuva

Philips avent ultra air čiulptukas

Su pirmu vaiku išbandėme begalę čiulptukų, kol radome tinkamą, ir tai buvo philips avent. Todėl su antru vaikučiu jau žinojau ką rinktis! Vaikas čiulptuką pripažino iš karto. Labai džiaugiuosi, kad šie čiulptukai mums tinka, yra ortodontiniai ir leidžia odytei kvėpuoti.

Argumentai už

Leidžia odai kvėpuoti yra ortodontinis

Argumentai prieš

Nepastebėjome

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas

30/08/2024

Lietuva

Lietuva

Žindukas

Avent žindukus rinkausi abiems savo vaikams. Mažylė nuo pat pradžiu naudoja būtent šį žinduką. Patinka tiek forma tiek dizainas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Kietos plastikinės dalys, išskyrus silikoninį žinduką (masės balanso metodas).

  2. Remiantis JAV vartotojų apklausa (2023, n=201).

  3. 2023 m. JAV vartotojų apklausa patvirtino, kad „ultra“ serijos čiulptukams naudojamą tekstūrinį čiulptuką „Philips Avent“, priima 98 % kūdikių (n=201).

  4. Palyginti su tradiciniais čiulptukų sterilizavimo metodais (virinimu).

  5. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites.