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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Leiskite kūdikio odelei kvėpuoti
Ortodontiniai be BPA
2 rinkiniai, 80 % augalinės kilmės*
0–6 mėn.
Skydelio skylės vėdiną kūdikio odą, išlaikydamos ją sausą ir užtikrindamos maksimalų komfortą.
Mūsų ortodontiniai žindukai yra pagaminti iš minkšto silikono, kuris palaiko natūralius burnos raumenų judesius ir padeda sumažinti netaisyklingo sąkandžio riziką. Siauras čiulptuko kaklelis yra sukurtas taip, kad sumažintų spaudimą tarp liežuvio ir gomurio. „Philips Avent ultra“ čiulptukai yra nepriklausomai sertifikuoti „Oral Health Foundation“. Pagaminti iš 100 % maistui tinkamo silikono, jie yra patvaresni ir ilgesnio tarnavimo nei guminiai (latekso) čiulptukai ir juose nėra BPA, BPS, ftalatų, PVC ir policiklinių aromatinių angliavandenilių.
Mūsų tekstūruoti silikoniniai žindukai sukurti taip, kad imituotų mamos krūties pojūtį. Paklausę tėvų, kaip jų mažyliai reaguoja į juos, vidutiniškai 98 % atsakė, kad jų kūdikiai priima „Philips Avent ultra“ čiulptukus.
4.9
iš 5
651
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Pirmą KARTĄ mama
03/06/2026
Lietuva
Geras čiulptukas
Labai geras Philips Avent čiulptukas – minkštas, patogus ir kūdikiui lengvai priimtinas. Patinka, kad atrodo kokybiškas ir ramina mažylį be jokių problemų
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF080/06 čiulptukas
Date of Use 2025-12-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF080/06 čiulptukas
Date of Use 2025-12-28
Uoga
26/09/2024
Lietuva
Philips avent ultra air čiulptukas
Su pirmu vaiku išbandėme begalę čiulptukų, kol radome tinkamą, ir tai buvo philips avent. Todėl su antru vaikučiu jau žinojau ką rinktis! Vaikas čiulptuką pripažino iš karto. Labai džiaugiuosi, kad šie čiulptukai mums tinka, yra ortodontiniai ir leidžia odytei kvėpuoti.
Argumentai už
Leidžia odai kvėpuoti yra ortodontinis
Argumentai prieš
Nepastebėjome
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas
Eglės mama
30/08/2024
Lietuva
Žindukas
Avent žindukus rinkausi abiems savo vaikams. Mažylė nuo pat pradžiu naudoja būtent šį žinduką. Patinka tiek forma tiek dizainas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Kietos plastikinės dalys, išskyrus silikoninį žinduką (masės balanso metodas).
Remiantis JAV vartotojų apklausa (2023, n=201).
2023 m. JAV vartotojų apklausa patvirtino, kad „ultra“ serijos čiulptukams naudojamą tekstūrinį čiulptuką „Philips Avent“, priima 98 % kūdikių (n=201).
Palyginti su tradiciniais čiulptukų sterilizavimo metodais (virinimu).
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites.