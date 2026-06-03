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  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
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  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
  • Leiskite mažylio odelei kvėpuoti

„Philips“ Avent Pacifier„ultra air“

SCF087/11

4.9
| (651) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Leiskite mažylio odelei kvėpuoti
Raminantys ir kvėpuojami čiulptukai su didesnėmis oro angomis. 9 iš 10 tėvų sutinka: „Philips Avent Ultra Air“ čiulptukai yra patogūs mažiesiems.** Palengvėjimas visada šalia, nesvarbu, kas rūpinasi kūdikiu. Dabar 80% augalų pagrindu.*
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Itin didelės oro angos jūsų patogumui

Leiskite mažylio odelei kvėpuoti

  • Leiskite kūdikio odelei kvėpuoti

  • Be BPA

  • 2 rinkiniai, 80 % augalinės kilmės*

  • 6–18 mėn.

Kūdikio odelė kvėpuoja dėl papildomų didelių skylių orui

Kūdikio odelė kvėpuoja dėl papildomų didelių skylių orui

Skydelio skylės vėdiną kūdikio odą, išlaikydamos ją sausą ir užtikrindamos maksimalų komfortą.

Ortodontinis čiulptukas, sukurtas natūraliai burnos ertmės raidai

Ortodontinis čiulptukas, sukurtas natūraliai burnos ertmės raidai

Mūsų ortodontiniai žindukai yra pagaminti iš minkšto silikono, kuris palaiko natūralius burnos raumenų judesius ir padeda sumažinti netaisyklingo sąkandžio riziką. Siauras čiulptuko kaklelis yra sukurtas taip, kad sumažintų spaudimą tarp liežuvio ir gomurio. „Philips Avent ultra“ čiulptukai yra nepriklausomai sertifikuoti „Oral Health Foundation“. Pagaminti iš 100 % maistui tinkamo silikono, jie yra patvaresni ir ilgesnio tarnavimo nei guminiai (latekso) čiulptukai ir juose nėra BPA, BPS, ftalatų, PVC ir policiklinių aromatinių angliavandenilių.

Mėgstami kūdikių, kurių 98 % mėgsta čiulptuką***

Mėgstami kūdikių, kurių 98 % mėgsta čiulptuką***

Mūsų tekstūruoti silikoniniai žindukai sukurti taip, kad imituotų mamos krūties pojūtį. Paklausę tėvų, kaip jų mažyliai reaguoja į juos, vidutiniškai 98 % atsakė, kad jų kūdikiai priima „Philips Avent ultra“ čiulptukus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

651

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

03/06/2026

Lietuva

Lietuva

Geras čiulptukas

Labai geras Philips Avent čiulptukas – minkštas, patogus ir kūdikiui lengvai priimtinas. Patinka, kad atrodo kokybiškas ir ramina mažylį be jokių problemų

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF080/06 čiulptukas

Date of Use 2025-12-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF080/06 čiulptukas

Date of Use 2025-12-28

26/09/2024

Lietuva

Lietuva

Philips avent ultra air čiulptukas

Su pirmu vaiku išbandėme begalę čiulptukų, kol radome tinkamą, ir tai buvo philips avent. Todėl su antru vaikučiu jau žinojau ką rinktis! Vaikas čiulptuką pripažino iš karto. Labai džiaugiuosi, kad šie čiulptukai mums tinka, yra ortodontiniai ir leidžia odytei kvėpuoti.

Argumentai už

Leidžia odai kvėpuoti yra ortodontinis

Argumentai prieš

Nepastebėjome

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas

Date of Use 2024-05-26

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas

Date of Use 2024-05-26

30/08/2024

Lietuva

Lietuva

Žindukas

Avent žindukus rinkausi abiems savo vaikams. Mažylė nuo pat pradžiu naudoja būtent šį žinduką. Patinka tiek forma tiek dizainas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas

Date of Use 2024-04-30

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra air SCF085/15 Čiulptukas

Date of Use 2024-04-30

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Kietos plastikinės dalys, išskyrus silikoninį žinduką (masės balanso metodas).

  2. Remiantis JAV vartotojų apklausa (2023, n=201).

  3. 2023 m. JAV vartotojų apklausa patvirtino, kad „ultra“ serijos čiulptukams naudojamą tekstūrinį čiulptuką „Philips Avent“, priima 98 % kūdikių (n=201).

  4. Palyginti su tradiciniais čiulptukų sterilizavimo metodais (virinimu).

  5. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites.