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  • Mūsų minkščiausias čiulptukas jautriai jūsų kūdikio odai
  • Mūsų minkščiausias čiulptukas jautriai jūsų kūdikio odai
  • Mūsų minkščiausias čiulptukas jautriai jūsų kūdikio odai
  • Mūsų minkščiausias čiulptukas jautriai jūsų kūdikio odai
  • Mūsų minkščiausias čiulptukas jautriai jūsų kūdikio odai
  • Mūsų minkščiausias čiulptukas jautriai jūsų kūdikio odai
  • Mūsų minkščiausias čiulptukas jautriai jūsų kūdikio odai
  • Mūsų minkščiausias čiulptukas jautriai jūsų kūdikio odai
  • Mūsų minkščiausias čiulptukas jautriai jūsų kūdikio odai
  • Mūsų minkščiausias čiulptukas jautriai jūsų kūdikio odai
  • Mūsų minkščiausias čiulptukas jautriai jūsų kūdikio odai
  • Mūsų minkščiausias čiulptukas jautriai jūsų kūdikio odai

„Philips“ Avent ultra softČiulptukas

SCF091/03

4.9
| (345) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Mūsų minkščiausias čiulptukas jautriai jūsų kūdikio odai
Pasirūpinkite jautria oda su „Philips Avent ultra soft“ čiulptuku. Mūsų superminkštas*, lankstus skydelis prisitaiko prie kūdikio skruostų formos, todėl lieka mažiau žymių ir mažiau dirginama oda.
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Palieka mažiau odos žymių ir mažiau dirgina odą

Mūsų minkščiausias čiulptukas jautriai jūsų kūdikio odai

  • Itin minkštas ir lankstus

  • Ortodontiniai be BPA

  • 2 pakuotės

  • 0–6 mėn.

Minkštas, lankstus skydelis

Minkštas, lankstus skydelis

Kūdikių odai reikia ypatingos priežiūros. Mūsų skydo technologija leidžia šiam čiulptukui prisitaikyti prie natūralių kūdikio veido linijų. Jūsų mažylis patirs mažiau odos žymių ir jam mažiau dirgins skruostus.

98 % priėma čiulptuką*

98 % priėma čiulptuką*

Kai klausėme tėvų, kaip jų mažyliai reaguoja į mūsų tekstūrinius, silikoninius čiulptukus, vidutiniškai 98 % teigė, kad jų kūdikiams patinka „Philips Avent ultra soft“ ir „ultra air“ čiulptukai.

Apvalus skydelis

Apvalus skydelis

Mūsų suapvalintas skydelis kuo mažiau spaudžia kūdikio skruostus, kad oda būtų itin švelni.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

345

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

17/04/2024

Lietuva

Lietuva

Kokybiški ir puikaus dizaino čiulptukai

Džiaugiamės atradę šiuos čiulptukus, nes yra tekę išbandyti labai daug įvairių gamintojų ir nusivilti. Visų pirma čiulptukas paėmus į rankas jaučiasi labai patvarus, kokybiško ir mikšto silikono. Tai yra labai svarbu mums renkantis čiulptuką. Tuo pačiu labai patogu, kad yra dėklas, kuriame galima nešiotis abu arba viena čiulptuką, nereikia pirkti atskirai. Dizainas taip pat labai gražus, tinka ir mergaitėms ir berniukams. Siūlau išbandyti ieškantiems kokybiško produkto ir dar vis neradusiems to vienintelio. Manau liksite maloniai nustebinti.

Argumentai už

Minkštas silikonas, laidus orui, puikus dizainas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas

15/04/2024

Lietuva

Lietuva

Ultra Soft čiulptukas

Čiulptukus vertinu gerai,mergytei padeda greit nusiraminti.Labai patogu,kad čiulptukai turi savo dėžutę,kad yra patogu ir sterili keliaujant.

Argumentai už

Minkšti,turi savo transportavimo dėžutę

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas

12/04/2024

Lietuva

Lietuva

Čiulptukas ultra soft

Labai patinka čiulptukas, mergytė noriai ėmė ir nespjovė. Pliusas, kad yra su dėžute, todėl pasiteisina kelionėse

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 2016–2017 m. atlikti JAV vartotojų bandymai parodė, kad tekstūriniai „Philips Avent“ čiulptukai, naudojami „ultra air“ ir „ultra soft“ čiulptukuose, patinka vidutiniškai 98 % dalyvių

  2. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites

  3. 85 % apklaustų mamų teigia, kad šis čiulptukas yra švelnesnis palyginti su kitais aštuoniais pirmaujančių prekių ženklų modeliais; nepriklausomas tyrimas, JAV, 2017 m. vasario mėn.