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  • Ypač švelnus jautriai odai
  • Ypač švelnus jautriai odai
  • Ypač švelnus jautriai odai
  • Ypač švelnus jautriai odai
  • Ypač švelnus jautriai odai
  • Ypač švelnus jautriai odai
  • Ypač švelnus jautriai odai
  • Ypač švelnus jautriai odai
  • Ypač švelnus jautriai odai
  • Ypač švelnus jautriai odai
  • Ypač švelnus jautriai odai
  • Ypač švelnus jautriai odai
  • Ypač švelnus jautriai odai
  • Ypač švelnus jautriai odai

„Philips“ Avent Pacifier„ultra soft“

SCF091/43

4.9

| (345) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį

Ypač švelnus jautriai odai

Aukščiausios kokybės priežiūra jautriai odai su lanksčia apsauga. 9 iš 10 tėvų sutinka, kad jų kūdikiams nepasireiškė odos sudirginimas po to, kai pradėjo naudoti „Philips Avent ultra soft“ čiulptuką.** Ramus palengvėjimas visada šalia, nesvarbu, kas prižiūri kūdikį. Dabar 80 % sudėties yra augalinės kilmės.*

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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Sukurta siekiant sumažinti odos sudirginimą**

Ypač švelnus jautriai odai

  • Jautriai odai

  • Be BPA

  • 2 rinkiniai, 80 % augalinės kilmės*

  • 6–18 mėn.

Minkšta, lanksti apsauga mažina sudirginimą**

Minkšta, lanksti apsauga mažina sudirginimą**

Kūdikio oda reikalauja ypatingos priežiūros. Minkšta apsauginė technologija prisitaiko prie natūralių kūdikio veido kontūrų, todėl ant odos lieka mažiau žymių ir ji mažiau sudirginama**. Mūsų apvali apsauga sumažina spaudimą skruostams, todėl yra ypač švelni.

Ortodontinis čiulptukas, sukurtas natūraliai burnos ertmės raidai

Ortodontinis čiulptukas, sukurtas natūraliai burnos ertmės raidai

Mūsų ortodontiniai žindukai yra pagaminti iš minkšto silikono, kuris palaiko natūralius burnos raumenų judesius ir padeda sumažinti netaisyklingo sąkandžio riziką. Siauras čiulptuko kaklelis yra sukurtas taip, kad sumažintų spaudimą tarp liežuvio ir gomurio. „Philips Avent ultra“ čiulptukai yra nepriklausomai sertifikuoti „Oral Health Foundation“. Pagaminti iš 100 % maistui tinkamo silikono, jie yra patvaresni ir ilgesnio tarnavimo nei guminiai (latekso) čiulptukai ir juose nėra BPA, BPS, ftalatų, PVC ir policiklinių aromatinių angliavandenilių.

Mėgstami kūdikių, kurių 98 % mėgsta čiulptuką***

Mėgstami kūdikių, kurių 98 % mėgsta čiulptuką***

Mūsų tekstūruoti silikoniniai žindukai sukurti taip, kad imituotų mamos krūties pojūtį. Paklausę tėvų, kaip jų mažyliai reaguoja į juos, vidutiniškai 98 % atsakė, kad jų kūdikiai priima „Philips Avent ultra“ čiulptukus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

345

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

17/04/2024

Lietuva

Lietuva

Kokybiški ir puikaus dizaino čiulptukai

Džiaugiamės atradę šiuos čiulptukus, nes yra tekę išbandyti labai daug įvairių gamintojų ir nusivilti. Visų pirma čiulptukas paėmus į rankas jaučiasi labai patvarus, kokybiško ir mikšto silikono. Tai yra labai svarbu mums renkantis čiulptuką. Tuo pačiu labai patogu, kad yra dėklas, kuriame galima nešiotis abu arba viena čiulptuką, nereikia pirkti atskirai. Dizainas taip pat labai gražus, tinka ir mergaitėms ir berniukams. Siūlau išbandyti ieškantiems kokybiško produkto ir dar vis neradusiems to vienintelio. Manau liksite maloniai nustebinti.

Argumentai už

Minkštas silikonas, laidus orui, puikus dizainas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas

Date of Use 2024-03-17

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas

Date of Use 2024-03-17

15/04/2024

Lietuva

Lietuva

Ultra Soft čiulptukas

Čiulptukus vertinu gerai,mergytei padeda greit nusiraminti.Labai patogu,kad čiulptukai turi savo dėžutę,kad yra patogu ir sterili keliaujant.

Argumentai už

Minkšti,turi savo transportavimo dėžutę

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas

Date of Use 2024-03-15

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas

Date of Use 2024-03-15

12/04/2024

Lietuva

Lietuva

Čiulptukas ultra soft

Labai patinka čiulptukas, mergytė noriai ėmė ir nespjovė. Pliusas, kad yra su dėžute, todėl pasiteisina kelionėse

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas

Date of Use 2024-03-12

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas

Date of Use 2024-03-12

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Kietos plastikinės dalys, išskyrus silikoninį žinduką (masės balanso metodas).

  2. 87 % sutiko, kad jų kūdikiams nepasireiškė odos sudirginimas po to, kai pradėjo naudoti „Philips Avent ultra soft“ (2023 m., n = 201).

  3. 2023 m. JAV vartotojų apklausa patvirtino, kad „ultra“ serijos čiulptukams naudojamą tekstūrinį čiulptuką „Philips Avent“, priima 98 % kūdikių (n=201).

  4. Palyginti su tradiciniais čiulptukų sterilizavimo metodais (virinimu).

  5. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites.