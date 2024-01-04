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Čiulptukai
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„Philips“ Avent ultra soft Čiulptukas
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SCF092/02
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Skaičiau pranešimų apie čiulptukus ir bisfenolį A (BPA) – kaip užtikrinate, kad „Philips Avent“ čiulptukuose nėra bisfenolio A (BPA)?
Kodėl „Avent“ antgaliai ir žindukai gaminami iš silikono, o ne iš latekso?
Ar „Philips Avent“ čiulptukai yra saugūs mano kūdikiui?
Kiek laiko galima naudoti „Philips Avent“ čiulptuką?
Kaip sterilizuoti „Philips Avent“ žinduką?
Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą
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