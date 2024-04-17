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Ypač švelnus jautriai odai
Aukščiausios kokybės priežiūra jautriai odai su lanksčia apsauga. 9 iš 10 tėvų sutinka, kad jų kūdikiams nepasireiškė odos sudirginimas po to, kai pradėjo naudoti „Philips Avent ultra soft“ čiulptuką.** Ramus palengvėjimas visada šalia, nesvarbu, kas prižiūri kūdikį. Dabar 80 % sudėties yra augalinės kilmės.*
Jautriai odai
Be BPA
2 rinkiniai, 80 % augalinės kilmės*
18 mėn. + su ypač tvirtu čiulptuku
Kūdikio oda reikalauja ypatingos priežiūros. Minkšta apsauginė technologija prisitaiko prie natūralių kūdikio veido kontūrų, todėl ant odos lieka mažiau žymių ir ji mažiau sudirginama**. Mūsų apvali apsauga sumažina spaudimą skruostams, todėl yra ypač švelni.
Mūsų ortodontiniai žindukai yra pagaminti iš minkšto silikono, kuris palaiko natūralius burnos raumenų judesius ir padeda sumažinti netaisyklingo sąkandžio riziką. Siauras čiulptuko kaklelis yra sukurtas taip, kad sumažintų spaudimą tarp liežuvio ir gomurio. „Philips Avent ultra“ čiulptukai yra nepriklausomai sertifikuoti „Oral Health Foundation“. Pagaminti iš 100 % maistui tinkamo silikono, jie yra patvaresni ir ilgesnio tarnavimo nei guminiai (latekso) čiulptukai ir juose nėra BPA, BPS, ftalatų, PVC ir policiklinių aromatinių angliavandenilių.
Mūsų čiulptukai sukurti taip, kad palengvintų natūralią liežuvio padėtį, kuri yra svarbi sveikam kalbos vystymuisi, kai jūsų kūdikis auga. Ypač tvirti, kad kūdikis jaustųsi patogiai dantų dygimo laikotarpiu. Mūsų tekstūrinis silikoninis čiulptukas sukurta taip, kad imituotų mamos krūties pojūtį.
4.9
iš 5
345
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Ru0606
17/04/2024
Lietuva
Kokybiški ir puikaus dizaino čiulptukai
Džiaugiamės atradę šiuos čiulptukus, nes yra tekę išbandyti labai daug įvairių gamintojų ir nusivilti. Visų pirma čiulptukas paėmus į rankas jaučiasi labai patvarus, kokybiško ir mikšto silikono. Tai yra labai svarbu mums renkantis čiulptuką. Tuo pačiu labai patogu, kad yra dėklas, kuriame galima nešiotis abu arba viena čiulptuką, nereikia pirkti atskirai. Dizainas taip pat labai gražus, tinka ir mergaitėms ir berniukams. Siūlau išbandyti ieškantiems kokybiško produkto ir dar vis neradusiems to vienintelio. Manau liksite maloniai nustebinti.
Argumentai už
Minkštas silikonas, laidus orui, puikus dizainas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas
Date of Use 2024-03-17
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas
Date of Use 2024-03-17
Egluze1127
15/04/2024
Lietuva
Ultra Soft čiulptukas
Čiulptukus vertinu gerai,mergytei padeda greit nusiraminti.Labai patogu,kad čiulptukai turi savo dėžutę,kad yra patogu ir sterili keliaujant.
Argumentai už
Minkšti,turi savo transportavimo dėžutę
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas
Date of Use 2024-03-15
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas
Date of Use 2024-03-15
GVIDIJA
12/04/2024
Lietuva
Akcijos dalis
Čiulptukas ultra soft
Labai patinka čiulptukas, mergytė noriai ėmė ir nespjovė. Pliusas, kad yra su dėžute, todėl pasiteisina kelionėse
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas
Date of Use 2024-03-12
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ultra soft SCF091/05 Čiulptukas
Date of Use 2024-03-12
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Kietos plastikinės dalys, išskyrus silikoninį žinduką (masės balanso metodas).
87 % sutiko, kad jų kūdikiams nepasireiškė odos sudirginimas po to, kai pradėjo naudoti „Philips Avent ultra soft“ (2023 m., n = 201).
2023 m. JAV vartotojų apklausa patvirtino, kad „ultra“ serijos čiulptukams naudojamą tekstūrinį čiulptuką „Philips Avent“, priima 98 % kūdikių (n=201).
Palyginti su tradiciniais čiulptukų sterilizavimo metodais (virinimu).
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites.