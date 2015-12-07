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Nutraukta gamyba
0–3 mėn.
Kad „Philips Avent“ čiulptuką bet kuriuo metu galėtumėte patogiai išimti
Plokšti, lašo formos ir simetriški „Philips Avent“ čiulptukai yra patogūs augančio kūdikio gomuriui, dantims ir dantenoms, net jei jie burnoje apsiverčia.
Silikoninis „Philips Avent“ čiulptukas yra beskonis ir bekvapis, todėl jis labiau priimtinas jūsų kūdikiui. Silikonas yra švelnus, skaidrus, lengvai valomas ir jis nepasidaro lipnus. Čiulptukas yra stiprus, ilgalaikis ir nepraranda savo formos bei spalvos ilgą laiką.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
kakola
07/12/2015
Polska
SUPER SMOK ;)
smoczek jest tak wyprofilowany, że nie uciska buzi dziecka i nie odparza jej
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF120/01 Przezroczyste smoczki
dominika89
15/05/2012
Polska
genialny
smoczek bardzo łatwy w użyciu nie wypada dziecku z buzi poprzez bardziej podłużny smoczek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Lenka66
05/05/2021
Česká republika
Velká spokojenost
S dudlíkem Avent jsme zcela spokojeni. Náš chlapeček,ač má několik dudlíku, tak tento má nejraději. Máme průhlednou barvu. Pěkně drží-nepadá pořád.
Argumentai už
Hodně dlouho vydrží.Nepadá.
Argumentai prieš
Žádné
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF120/01 Průhledné dudlíky
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF120/01 Průhledné dudlíky
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.