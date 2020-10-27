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  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
  • Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventKlasikinis čiulptukas

SCF124/01

Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui

Padėkite savo mažyliui visą parą tenkinti būtinus raminimosi poreikius su „Philips Avent Classic“ čiulptuku. Jų yra visokių spalvų, o mūsų ortodontinis išardomas čiulptukas yra pritaikytas natūraliai kūdikio burnos raidai.

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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Stilingas dizainas, visiškai skaidrus

Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui

  • Būtinam komfortui

  • 0–6 mėn.

  • Ortodontiniai be BPA

  • 2 vnt.

9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus*

9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus*

Kūdikiai žino, kas jiems patinka! Klausėme mamų, kokia yra jų mažylių reakcija į „Philips Avent“ čiulptukus, ir 9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus.*

Skirtas natūraliai burnos raidai

Skirtas natūraliai burnos raidai

Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.

Pagaminta mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK

Pagaminta mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK

Galite būti tikri, kad jūsų mažylio patogumu gerai pasirūpinta. Šis čiulptukas pagamintas mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK.*

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1

  2. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites

  3. Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais

  4. 2014 m. metų gamintojas

  5. Išbandyta internetu su 100 mamų, JK 2012 m.