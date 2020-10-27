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Nutraukta gamyba
SCF124/01
Sukurta kasdieniam jūsų kūdikio patogumui
Padėkite savo mažyliui visą parą tenkinti būtinus raminimosi poreikius su „Philips Avent Classic“ čiulptuku. Jų yra visokių spalvų, o mūsų ortodontinis išardomas čiulptukas yra pritaikytas natūraliai kūdikio burnos raidai.
Būtinam komfortui
0–6 mėn.
Ortodontiniai be BPA
2 vnt.
Kūdikiai žino, kas jiems patinka! Klausėme mamų, kokia yra jų mažylių reakcija į „Philips Avent“ čiulptukus, ir 9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus.*
Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.
Galite būti tikri, kad jūsų mažylio patogumu gerai pasirūpinta. Šis čiulptukas pagamintas mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK.*
Atsiliepimai
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites
Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais
2014 m. metų gamintojas
Išbandyta internetu su 100 mamų, JK 2012 m.