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  • Papildomas oro srautas jautriai odai
  • Papildomas oro srautas jautriai odai
  • Papildomas oro srautas jautriai odai
  • Papildomas oro srautas jautriai odai
  • Papildomas oro srautas jautriai odai
  • Papildomas oro srautas jautriai odai

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Freeflow“ čiulptukai

SCF133/01

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Papildomas oro srautas jautriai odai
„Avent“ ortodontiniai, išardomi ir simetriški čiulptukai yra patogūs augančio kūdikio gomuriui, dantims ir dantenoms. Visi „Avent“ čiulptukai pagaminti iš silikono ir yra beskoniai ir bekvapiai. Spalvos gali būti skirtingos.
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Šešios skylutės skydelyje – kūdikiui daug patogiau

Papildomas oro srautas jautriai odai

  • 6–18 mėn.

Saugi apvali rankenėlė

Saugi apvali rankenėlė

Kad „Philips Avent“ čiulptuką bet kuriuo metu galėtumėte patogiai išimti

Ortodontinis, simetriškas ir suspaudžiamas čiulptukas

Ortodontinis, simetriškas ir suspaudžiamas čiulptukas

Plokšti, lašo formos ir simetriški „Philips Avent“ čiulptukai yra patogūs augančio kūdikio gomuriui, dantims ir dantenoms, net jei jie burnoje apsiverčia.

Patogūs naudoti silikoniniai čiulptukai

Patogūs naudoti silikoniniai čiulptukai

Silikoninis „Philips Avent“ čiulptukas yra beskonis ir bekvapis, todėl jis labiau priimtinas jūsų kūdikiui. Silikonas yra švelnus, skaidrus, lengvai valomas ir jis nepasidaro lipnus. Čiulptukas yra stiprus, ilgalaikis ir nepraranda savo formos bei spalvos ilgą laiką.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

20/10/2015

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Smoczek jest dobry, przyjazny dla maluszka, nie wpływa negatywnie na zgryz.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF133/01 Smoczki Freeflow

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF133/01 Smoczki Freeflow

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  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 