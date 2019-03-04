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  • Paprastas, efektyvus sprendimas įdubusiems speneliams
  • Paprastas, efektyvus sprendimas įdubusiems speneliams
  • Paprastas, efektyvus sprendimas įdubusiems speneliams
  • Paprastas, efektyvus sprendimas įdubusiems speneliams
  • Paprastas, efektyvus sprendimas įdubusiems speneliams
  • Paprastas, efektyvus sprendimas įdubusiems speneliams
  • Paprastas, efektyvus sprendimas įdubusiems speneliams
  • Paprastas, efektyvus sprendimas įdubusiems speneliams
  • Paprastas, efektyvus sprendimas įdubusiems speneliams
  • Paprastas, efektyvus sprendimas įdubusiems speneliams
  • Paprastas, efektyvus sprendimas įdubusiems speneliams
  • Paprastas, efektyvus sprendimas įdubusiems speneliams

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Niplette™“

SCF152/01

4
| (6) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį
Paprastas, efektyvus sprendimas įdubusiems speneliams
„Niplette™“ padeda maitinti krūtimi mamoms, kurių speneliai plokšti ar įdubę. Ši unikali ir pažangi priemonė – paprastas, nechirurginis ir ilgalaikis sprendimas. Nuolat naudojant kelias savaites spenelis liks stačias.
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Suderinami produktai
Viengubas elektrinis įkraunamas

Viengubas elektrinis įkraunamas

SCF396/31

Elektrinis pientraukis

Elektrinis pientraukis

SCF395/31

Klinikiniais tyrimais patvirtinti rezultatai*

Paprastas, efektyvus sprendimas įdubusiems speneliams

  • Nechirurginė priemonė

  • Plokštiems ar įdubusiems speneliams

  • 1 „Niplette“ ir 2 krūtų įklotai

Priemonė plokštiems ar įdubusiems speneliams

Priemonė plokštiems ar įdubusiems speneliams

Įdubusius ar neišlindusius spenelius turi iki 10 % moterų. Tai sukelia psichologinių problemų ir maitinimo krūtimi problemų tiek mamai, tiek kūdikiui. Kūdikiui čiulpiant spenelis turėtų išlįsti. Priešingu atveju „Niplette™“ yra paprastas ir patogus sprendimas, kuris gali padėti. Su šia priemone plokščius ar įdubusius spenelius turinčios moterys gali patogiai maitinti krūtimi ir nereikia jokios invazinės operacijos*. Priemonę sudaro skaidri spenelio forma su sandarinamuoju krašteliu, pritvirtinta prie vožtuvo ir švirkšto jungties.

Idealu naudoti prieš ar per pirmus 6 nėštumo mėnesius

Idealiu atveju „Niplette“ reikėtų naudoti prieš nėštumą po 8 val. dieną ar naktį*. Jei krūtys nėra per daug jautrios, galima naudoti per pirmus šešis nėštumo mėnesius, kad korekcija būtų ilgalaikė, arba gimus kūdikiui po kelias minutes prieš kiekvieną maitinimą. „Niplette“ ištrauks spenelį, kad kūdikis galėtų jį lengvai apžioti, ir padės pradėti maitinti krūtimi pirmas kelias dienas. Tuomet, pabaigus maitinti krūtimi, galima atlikti ilgalaikę kosmetinę korekciją. Tokiu atveju „Niplette“ galima vėl kartkartėmis naudoti.

Paprasta procedūra

Paprasta procedūra

Kaušelis viena ranka laikomas virš spenelio areolės ir 5 ml švirkštu ištraukiamas oras, kad spenelis būtų įtrauktas į vidų. Naudotoja kontroliuoja siurbimą ir gali traukti spenelį tiek stipriai, kiek tai yra patogu. Ištraukusi spenelį ir atsargiai atskyrusi švirkštą nuo vožtuvo, naudotoja gali toliau užsiimti įprastomis veiklomis ir nepastebimai dėvėti „Niplette“ po liemenėle. Iš pradžių skatinama naudoti kiek įmanoma ilgiau*.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

6

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

04/03/2019

Česká republika

Česká republika

Produkt na 100% splňuje účel.

Při včasném používání skvěle pomůže. Doporučuji, pomůže.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF152/01 Niplette™

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF152/01 Niplette™

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Funkcnost, vhodný již během těhotenství

[Employee of philipsglobal] Skvělý pomocník při problému s tvarem bradavek, my ho nakonec nemuseli tolik využít

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF152/01 Niplette™

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF152/01 Niplette™

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Funguje jak má

Tento produkt funguje tak, jak má. Dle mého představuje nejlepší řešení pro ženy, které mají problém s plochými bradavkami. Díky tomuto produktu jsem zachránila kojení a jsem za to moc ráda. Pediatři jej hojně vychvalují a já s nimi tento názor sdílím.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF152/01 Niplette™

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF152/01 Niplette™

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Atsakomybės apribojimai

  1. McGeorge, Mr. D, FRCS (plast.), „Niplette“: nechirurginė įdubusių spenelių koregavimo priemonė, Britanijos plastinės chirurgijos žurnalas (1994), 47 tom., p. 46–49