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Nechirurginė priemonė
Plokštiems ar įdubusiems speneliams
2 „Niplette“ ir 2 krūtų įklotai
Įdubusius ar neišlindusius spenelius turi iki 10 % moterų. Tai sukelia psichologinių problemų ir maitinimo krūtimi problemų tiek mamai, tiek kūdikiui. Kūdikiui čiulpiant spenelis turėtų išlįsti. Priešingu atveju „Niplette™“ yra paprastas ir patogus sprendimas, kuris gali padėti. Su šia priemone plokščius ar įdubusius spenelius turinčios moterys gali patogiai maitinti krūtimi ir nereikia jokios invazinės operacijos*. Priemonę sudaro skaidri spenelio forma su sandarinamuoju krašteliu, pritvirtinta prie vožtuvo ir švirkšto jungties.
Idealiu atveju „Niplette“ reikėtų naudoti prieš nėštumą po 8 val. dieną ar naktį*. Jei krūtys nėra per daug jautrios, galima naudoti per pirmus šešis nėštumo mėnesius, kad korekcija būtų ilgalaikė, arba gimus kūdikiui po kelias minutes prieš kiekvieną maitinimą. „Niplette“ ištrauks spenelį, kad kūdikis galėtų jį lengvai apžioti, ir padės pradėti maitinti krūtimi pirmas kelias dienas. Tuomet, pabaigus maitinti krūtimi, galima atlikti ilgalaikę kosmetinę korekciją. Tokiu atveju „Niplette“ galima vėl kartkartėmis naudoti.
Kaušelis viena ranka laikomas virš spenelio areolės ir 5 ml švirkštu ištraukiamas oras, kad spenelis būtų įtrauktas į vidų. Naudotoja kontroliuoja siurbimą ir gali traukti spenelį tiek stipriai, kiek tai yra patogu. Ištraukusi spenelį ir atsargiai atskyrusi švirkštą nuo vožtuvo, naudotoja gali toliau užsiimti įprastomis veiklomis ir nepastebimai dėvėti „Niplette“ po liemenėle. Iš pradžių skatinama naudoti kiek įmanoma ilgiau*.
4.0
iš 5
6
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
Pája21
04/03/2019
Česká republika
Akcijos dalis
Produkt na 100% splňuje účel.
Při včasném používání skvěle pomůže. Doporučuji, pomůže.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF152/01 Niplette™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF152/01 Niplette™
Miiisaaa
02/03/2019
Česká republika
Akcijos dalis
Funkcnost, vhodný již během těhotenství
[Employee of philipsglobal] Skvělý pomocník při problému s tvarem bradavek, my ho nakonec nemuseli tolik využít
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF152/01 Niplette™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF152/01 Niplette™
spetrjd
27/02/2019
Česká republika
Akcijos dalis
Funguje jak má
Tento produkt funguje tak, jak má. Dle mého představuje nejlepší řešení pro ženy, které mají problém s plochými bradavkami. Díky tomuto produktu jsem zachránila kojení a jsem za to moc ráda. Pediatři jej hojně vychvalují a já s nimi tento názor sdílím.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF152/01 Niplette™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF152/01 Niplette™
McGeorge, Mr. D, FRCS (plast.), „Niplette“: nechirurginė įdubusių spenelių koregavimo priemonė, Britanijos plastinės chirurgijos žurnalas (1994), 47 tom., p. 46–49
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