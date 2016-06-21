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Nutraukta gamyba

„Philips“ AventKrūtų pagalvėlės

SCF155

4.1
| (34) Atsiliepimai
Patogumo jausmas ir pasitikėjimas
„Philips Avent“ skalbiami krūtų įklotai SCF155/06 pagaminti iš medvilninio pamušalo, kuris yra minkštas, švelnus bei turi sugeriantį sluoksnį, sulaikantį drėgmę neperšlampamame įklote ir neleidžiantį odai sudrėkti.
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Ypač minkšti ir gerai sugeriantys krūtų įklotai

Patogumo jausmas ir pasitikėjimas

  • Plaunamas

Ypač minkštas ir sugeriantis

Gerai sugeriantys įklotai išlaiko odą sausą ir laiko drėgmę už neperšlampančio pamušalo.

Neslysta dėl lipnių juostelių

Neslysta, nes lipnios juostelės išlaiko krūtų įklotus vietoje.

Sukurta su maitinimo krūtimi specialistų pagalba

Sukurta bendradarbiaujant su akušere ir žindymo patarėja, kuri 20 metų padeda mamoms žindymo klausimais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.1

iš 5

34

Atsiliepimai

21/06/2016

Lietuva

Lietuva

Praktiškos krūtų pagalvėlės

Kurį laiką naudojau vienkartines pagalvėles, tačiau pastoviai pirkti jas neapsimoka. Įsigijau šias ir nepasigailėjau. Puikiai nešiojasi, neslidžios, išsilaiko savo padėtyje, neprilimpa prie kūno. O skalbimo bet kokiu atveju yra daug kai ateina vaikutis, todėl įmeti juos į skalbimo mašiną kartu su kūdikio drabužėliais, ir štai gauni jau švarutėlius. Beje, skalbiasi puikiai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF155 Krūtų pagalvėlės

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF155 Krūtų pagalvėlės

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kényelmes

Végre egy kényelmes és igazán nedvszívó mosható melltartóbetét.

Argumentai už

Kényelmes. Légáteresztő

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF155 Avent Mosható melltartóbetét

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF155 Avent Mosható melltartóbetét

12/02/2020

Česká republika

Česká republika

Pohodlné

Pro první dny po porodu jsem používala jednorázové, měla jsem větší únik mléka a tyto vložky neměli dostatečnou kapacitu a prosakovaly. Jak se laktace srovnala, přešla jsem na tyto a byly skvělé. Díky krajce necestovaly a mohla jsem je mít celý den. V létě se s nimi nepotíte a nezapařujete. Mám je připravené pro dalšího potomka.

Argumentai už

Cena, vždy jsem prala s dětským oblečením, nesráží se

Argumentai prieš

Pro drobnější maminky jsou docela velké

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF155 Absorpční vložky

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF155 Absorpční vložky

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