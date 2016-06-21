30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
SCF155
mamų rekomenduojamas prekės ženklas visame pasaulyje
Plaunamas
Gerai sugeriantys įklotai išlaiko odą sausą ir laiko drėgmę už neperšlampančio pamušalo.
Neslysta, nes lipnios juostelės išlaiko krūtų įklotus vietoje.
Sukurta bendradarbiaujant su akušere ir žindymo patarėja, kuri 20 metų padeda mamoms žindymo klausimais.
4.1
iš 5
34
Atsiliepimai
Natali
21/06/2016
Lietuva
Praktiškos krūtų pagalvėlės
Kurį laiką naudojau vienkartines pagalvėles, tačiau pastoviai pirkti jas neapsimoka. Įsigijau šias ir nepasigailėjau. Puikiai nešiojasi, neslidžios, išsilaiko savo padėtyje, neprilimpa prie kūno. O skalbimo bet kokiu atveju yra daug kai ateina vaikutis, todėl įmeti juos į skalbimo mašiną kartu su kūdikio drabužėliais, ir štai gauni jau švarutėlius. Beje, skalbiasi puikiai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF155 Krūtų pagalvėlės
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF155 Krūtų pagalvėlės
Loana
23/02/2020
Magyarország
Kényelmes
Végre egy kényelmes és igazán nedvszívó mosható melltartóbetét.
Argumentai už
Kényelmes. Légáteresztő
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF155 Avent Mosható melltartóbetét
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF155 Avent Mosható melltartóbetét
Jíťa030
12/02/2020
Česká republika
Pohodlné
Pro první dny po porodu jsem používala jednorázové, měla jsem větší únik mléka a tyto vložky neměli dostatečnou kapacitu a prosakovaly. Jak se laktace srovnala, přešla jsem na tyto a byly skvělé. Díky krajce necestovaly a mohla jsem je mít celý den. V létě se s nimi nepotíte a nezapařujete. Mám je připravené pro dalšího potomka.
Argumentai už
Cena, vždy jsem prala s dětským oblečením, nesráží se
Argumentai prieš
Pro drobnější maminky jsou docela velké
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF155 Absorpční vložky
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF155 Absorpční vložky