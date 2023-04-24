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  • Padeda maitinti krūtimi ilgiau
  • Padeda maitinti krūtimi ilgiau
  • Padeda maitinti krūtimi ilgiau
  • Padeda maitinti krūtimi ilgiau
  • Padeda maitinti krūtimi ilgiau
  • Padeda maitinti krūtimi ilgiau
  • Padeda maitinti krūtimi ilgiau
  • Padeda maitinti krūtimi ilgiau
  • Padeda maitinti krūtimi ilgiau
  • Padeda maitinti krūtimi ilgiau

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventSpenelių apsauga

SCF156/01

4.8
| (136) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Padeda maitinti krūtimi ilgiau
„Philips Avent“ spenelių apsaugos priemonė SCF156/00 pagaminta iš itin plono, minkšto, bekvapio, beskonio silikono, leidžiančio apsaugoti skaudančius ar įtrūkusius spenelius maitinant.
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Pasirūpinkite krūtimis ir apsaugokite skaudamus spenelius

Padeda maitinti krūtimi ilgiau

  • Vidutinis dydis (21 mm)

  • 2 vnt.

Apsaugo skaudančius spenelius maitinant

„Philips Avent“ spenelių apsaugas reikia naudoti tik tada, kai spenelius skauda arba jie yra įtrūkę, o prieš naudojant reikia pasitarti su sveikatos specialistu.

Lengvas kūdikio žindimas

Jūsų kūdikis gali lengvai žįsti per tinklelį; apsauga gerai priglunda.

Pagaminta iš bekvapio, beskonio, itin plono silikono

„Philips Avent“ spenelių apsaugos pagamintos iš bekvapio, beskonio, itin plono silikono.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

136

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

24/04/2023

Lietuva

Lietuva

Nuoširdi rekomendacija

Sveiki, turėjau puikią galimybę išbandyti Philips-AVENT gaubtelius .Gaubteliai labai minkšti ir puikiai prisitaiko prie krūtinės, tai lyg puiki apsauga skaudantiems speneliams, nenugriūna, puikiai laikosi prie krūties, paprasta priežiūra. Labai rekomenduoju išbandyti mamytėms, kurios susiduria su jautriais speneliais žindydamos mažylius.

Argumentai už

Puikiai apsaugo

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF156/01 Spenelių apsauga

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF156/01 Spenelių apsauga

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Patogūs.

Gerai prisitvirtina, lengva plauti ir prižiūrėti. Naudojant greičiau gyja žaizdelės.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF156/01 Spenelių apsauga

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF156/01 Spenelių apsauga

29/06/2016

Lietuva

Lietuva

Jokių nugraužtų spenelių

Šios spenelių apsaugos išgelbėjo naturalų maitinimą krūtimi kiek žinau ne tik man, bet ir daugumai mamyčių. Nepamainomas dalykas apsaugantis spenelius pirmomis maitinimo paromis po gimimo, kol vaikelis išmoks taisyklingai paimti krūtį. Pagamintos iš labai plono silikono sluoksnio, todėl kūdikis jų nejaučia, o mamai tai išsigelbėjimas nuo skaudančių, suskeldėjusių spenelių. Vėlesniam laikotarpyje, kai jau dygsta danukai, antspeniai puikiai saugo nuo aštrių mažylių dantukų.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF156/01 Spenelių apsauga

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF156/01 Spenelių apsauga

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  1. Šiame skyriuje pateikiamos naudotojų nuomonės apie gaminį. „Philips“ atsiriboja nuo šiame skyriuje pateikto naudotojų turinio, todėl visa jame pateikta techninė informacija ir (arba) patarimai dėl gaminio naudojimo nėra laikomi oficialia „Philips“ informacija.