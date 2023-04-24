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Nutraukta gamyba
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Vidutinis dydis (21 mm)
2 vnt.
„Philips Avent“ spenelių apsaugas reikia naudoti tik tada, kai spenelius skauda arba jie yra įtrūkę, o prieš naudojant reikia pasitarti su sveikatos specialistu.
Jūsų kūdikis gali lengvai žįsti per tinklelį; apsauga gerai priglunda.
„Philips Avent“ spenelių apsaugos pagamintos iš bekvapio, beskonio, itin plono silikono.
4.8
iš 5
136
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Justulka1233
24/04/2023
Lietuva
Nuoširdi rekomendacija
Sveiki, turėjau puikią galimybę išbandyti Philips-AVENT gaubtelius .Gaubteliai labai minkšti ir puikiai prisitaiko prie krūtinės, tai lyg puiki apsauga skaudantiems speneliams, nenugriūna, puikiai laikosi prie krūties, paprasta priežiūra. Labai rekomenduoju išbandyti mamytėms, kurios susiduria su jautriais speneliais žindydamos mažylius.
Argumentai už
Puikiai apsaugo
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF156/01 Spenelių apsauga
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF156/01 Spenelių apsauga
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Patogūs.
Gerai prisitvirtina, lengva plauti ir prižiūrėti. Naudojant greičiau gyja žaizdelės.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF156/01 Spenelių apsauga
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF156/01 Spenelių apsauga
eeemmmaaa
29/06/2016
Lietuva
Jokių nugraužtų spenelių
Šios spenelių apsaugos išgelbėjo naturalų maitinimą krūtimi kiek žinau ne tik man, bet ir daugumai mamyčių. Nepamainomas dalykas apsaugantis spenelius pirmomis maitinimo paromis po gimimo, kol vaikelis išmoks taisyklingai paimti krūtį. Pagamintos iš labai plono silikono sluoksnio, todėl kūdikis jų nejaučia, o mamai tai išsigelbėjimas nuo skaudančių, suskeldėjusių spenelių. Vėlesniam laikotarpyje, kai jau dygsta danukai, antspeniai puikiai saugo nuo aštrių mažylių dantukų.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF156/01 Spenelių apsauga
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF156/01 Spenelių apsauga
Šiame skyriuje pateikiamos naudotojų nuomonės apie gaminį. „Philips“ atsiriboja nuo šiame skyriuje pateikto naudotojų turinio, todėl visa jame pateikta techninė informacija ir (arba) patarimai dėl gaminio naudojimo nėra laikomi oficialia „Philips“ informacija.