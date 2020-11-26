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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Būtinam komfortui
0–6 mėn.
Ortodontiniai be BPA
1 dalies
Galite būti tikri, kad jūsų mažylio patogumu gerai pasirūpinta. Šis čiulptukas pagamintas mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK.*
Išlaikyti mažylio čiulptukus „Soothie“ ir čiulptukus švarius yra lengva: tiesiog sudėkite juos į sterilizatorių arba panardinkite verdančiame vandenyje.
Kūdikiai žino, kas jiems patinka! Klausėme mamų, kokia yra jų mažylių reakcija į „Philips Avent“ čiulptukus, ir 9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus.*
4.9
iš 5
126
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Sylviskum
26/11/2020
Polska
Najlepsze smoczki dla każdego maluszka - polecam.
Serdecznie polecam smoczki marki Philips Avent. Jestem im wierna od lat. Syn ma już 7 lat i na nich wyrósł. Nie zaszkodziły nam w żadnym stopniu jeśli chodzi o wymowę i kwestie logopedyczne. Smoczki są ortodontyczne i bezpieczne. W odpowiednim czasie udało nam się z nimi bezboleśnie pożegnać. Aktualnie nadal jestem wierna marce, razem z moją malutką córeczką testujemy tym razem szatę kolorystyczną dla dziewczynek. Poza tym, że są znaną, bezpieczną i zaufaną marką również pięknie wyglądają! Na pewno każdy znajdzie coś dla swojego dziecka.
Argumentai už
bezpieczny, ortodontyczny, duży wybór kolorystyczny, łatwość z dostępem w wielu sklepach
Argumentai prieš
brak wad
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/50 Smoczek z serii Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/50 Smoczek z serii Classic +
MartakIga
14/04/2016
Polska
Super
Nasza córka nie miała problemu z ssaniem tych smoczków. Bardzo ładnie się prezentują i są łatwe w utrzymaniu czystości. POLECAM
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
Aneta1984
14/04/2016
Polska
Super
Nasza córka nie miała problemu z ssaniem tych smoczków. Bardzo ładnie się prezentują i są łatwe w utrzymaniu czystości. POLECAM
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
2014 m. metų gamintojas
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites
Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1
Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais
Išbandyta internetu su 100 mamų, JK 2012 m.