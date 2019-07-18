GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Pamaloninkite jautrią odą oru
  • Pamaloninkite jautrią odą oru

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Freeflow“ čiulptukai

SCF172/14

4.9
| (25) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Pamaloninkite jautrią odą oru
Leiskite savo mažylio odai kvėpuoti su „Philips Avent Freeflow“ čiulptuku. Lenktame skydelyje yra 6 skylutės orui, per kurias patenka papildomas oro srautas, ir dėl to mažiau dirginama oda. Mūsų ortodontinis išardomas čiulptukas yra pritaikytas natūraliai kūdikio burnos raidai.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Oda kvėpuoja dėl papildomų skylučių orui

Pamaloninkite jautrią odą oru

  • Čiulpimas ir oro teikiamas komfortas

  • 6–18 mėn.

  • Ortodontiniai be BPA

  • 1 dalies

Kūdikio oda kvėpuoja dėl papildomų skylučių orui

Kūdikio oda kvėpuoja dėl papildomų skylučių orui

Odai reikia kvėpuoti, ypatingai mažylio odai. Mūsų skydelyje yra 6 skylutės orui, per kurias patenka papildomas oro srautas, ir dėl to mažiau dirginama oda.

Skirtas natūraliai burnos raidai

Skirtas natūraliai burnos raidai

Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.

Pagaminta mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK

Pagaminta mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK

Galite būti tikri, kad jūsų mažylio patogumu gerai pasirūpinta. Šis čiulptukas pagamintas mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK.*

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

25

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.

Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

05/12/2015

Lietuva

Lietuva

Daiktas Nr. 1 auginant vaikutį

Esame labai patenkinti šiuo čiulptuku. Iš pat karto vaikui puikiai tiko ir patiko. Labai geras dizainas ir jį naudojant esanti plastikinė dalis nesiekia nosytės, tad vaikučiui netrukdo kvėpuoti ir netrina. Nors čiulpiant čiulptukas pritraukiamas tikrai stipriai, nelieka jokių ratilų ar odos raudonio aplink lūpytes. O rankenytė puikiai tinka ne tik prisegti čiulptukui, bet ir paimti mažoms rankytėms ir pasinaudoti kaip žaisliuku :) Vienintelis minusas, kad sterilizuojant patenka vandens lašelių, dėl kurių po kurio laiko čiulptukas tampa nebe toks skaidrus. Bet čia labai maža smulkmena, kuri tikrai nublanksta prieš visus pliusus.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/13 Freeflow pacifiers

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/13 Freeflow pacifiers

05/12/2015

Lietuva

Lietuva

Esam patenkinti ciulptuku

Gavus ciulptuka jis is karto tapo labai megstamas mano sunaus. Padeda nusiraminti, be jo butu daug sunkiau uzmigti. Prabudus nakti taip pat pirmas daiktas, kurio reikia yra ciulptukas. Ir mamai ramiau, ir vaikas patenkintas ☺

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1

  2. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites

  3. Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais

  4. 2014 m. metų gamintojas