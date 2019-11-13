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  • Padeda išlaikyti čiulptuką po ranka
  • Padeda išlaikyti čiulptuką po ranka
  • Padeda išlaikyti čiulptuką po ranka
  • Padeda išlaikyti čiulptuką po ranka
  • Padeda išlaikyti čiulptuką po ranka
  • Padeda išlaikyti čiulptuką po ranka
  • Padeda išlaikyti čiulptuką po ranka
  • Padeda išlaikyti čiulptuką po ranka
  • Padeda išlaikyti čiulptuką po ranka
  • Padeda išlaikyti čiulptuką po ranka
  • Padeda išlaikyti čiulptuką po ranka
  • Padeda išlaikyti čiulptuką po ranka

Nutraukta gamyba

Čiulptuko spaustukas

SCF185/00

5
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Padeda išlaikyti čiulptuką po ranka
Naudojant „Philips Avent“ čiulptuko spaustuką čiulptukas niekada nepasimes ir išliks švarus. Čiulptuko spaustuką lengvai prisegsite, jis nepaliks žymių ant kūdikio drabužėlių. Galite rinktis iš trijų stilingų spalvų.
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Madingi, spalvoti čiulptukai

Padeda išlaikyti čiulptuką po ranka

  • 0 mėn. ir daugiau

Lengva prikabinti

Dėl itin plačios angos spaustuką lengva prikabinti prie kūdikio drabužių viena ranka

Švelnus drabužiams

Spaustukas nepalieka žymių ant kūdikio drabužių

Išmanus dizainas

Tinka visiems čiulptukams su apvalia rankenėle

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

13/11/2019

Україна

Україна

Зручне використання

Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF185/00 Кліпса для пустушки

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF185/00 Кліпса для пустушки

20/09/2019

Україна

Україна

Простий у використанні

Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF185/00 Кліпса для пустушки

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF185/00 Кліпса для пустушки

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Už nehoníme dudlík po zemi

Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF185/00 Spona na dudlík

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF185/00 Spona na dudlík

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  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 