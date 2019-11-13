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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
0 mėn. ir daugiau
Dėl itin plačios angos spaustuką lengva prikabinti prie kūdikio drabužių viena ranka
Spaustukas nepalieka žymių ant kūdikio drabužių
Tinka visiems čiulptukams su apvalia rankenėle
5.0
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Неля32
13/11/2019
Україна
Зручне використання
Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF185/00 Кліпса для пустушки
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF185/00 Кліпса для пустушки
Анна22
20/09/2019
Україна
Простий у використанні
Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF185/00 Кліпса для пустушки
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF185/00 Кліпса для пустушки
Ladyhawk
01/10/2019
Česká republika
Už nehoníme dudlík po zemi
Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF185/00 Spona na dudlík
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF185/00 Spona na dudlík
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