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Nutraukta gamyba
Vientisas silikoninis dizainas
0–3 mėn.
Ortodontiniai be BPA
2 vnt.
Medicinos specialistų nuomone, čiulptukas padeda nuraminti naujagimius; „Soothies“ platinami JAV ligoninėse.*
„Soothie Shapes“ šiek tiek skiriasi nuo kitų mūsų čiulptukų. Dėl jo unikalios formos galite įkišti pirštą į čiulptuką ir megzti ryšį su kūdikiu, padėdami jam žįsti.
Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.
4.8
iš 5
36
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ikaaa
25/11/2021
Polska
Zachwycona
Jestem naprawdę zachwycona nie tylko wyglądem smoczka , ale także tym , że syn od początku go zaakceptował nie było żadnych problemów.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Pauliett
25/11/2019
Polska
Idealny przy problemach skórnych
Smoczki są moim ratunkiem przy problemach skórnych mojej małej córeczki. Jest bardzo poręczny i delikatny, przede wszystkim nie odciska się na buzi dziecka i umożliwia oddychanie chorej skórze. U córeczki stwierdzono AZS i Pani doktor poleciła nam stosowanie tych smoczków ponieważ są z silikonu medycznego dzięki czemu nie powodują odparzeń na buzi tak jak inne wcześniej stosowane przez nas smoczki. Córeczka bez problemu się na nie przestawiła i szybko zaakceptowała, ponieważ przypominają pierś mamy. Bardzo polecamy, w szczególności dla Dzieci z problemami skórnymi :)
Argumentai už
Pozwala oddychać skórze, nie uczula , delikatny , świetny design
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/01 Smoczek Soothie Shapes
Stylejdi
21/11/2019
Polska
Nasz numer jeden!
Już od jakiegoś czasu są z nami smoczki Smoothie Shapes od Philips Avent i jestem nimi zachwycona tak samo jak moja 2 miesięczna coreczka. Smoczki są bardzo ergonomiczne, mają fajny design zupełnie inny od tych dostępnych na rynku. Smoczek w całości jest wykonany z silikonu a jego unikalny kształt pozwala na włożenie palca do środka dzięki czemu możemy np. pobawić się z maluszkiem. Polecam wszystkim mamom, które szukają tego idealnego smoczka dla swojej pociech :)
Argumentai už
Łatwy w czyszczeniu, przyjazny dla dziecka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/02 Smoczek Soothie Shapes
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/02 Smoczek Soothie Shapes
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Šio „Soothie“ čiulptuko forma tokia pati ir jis pagamintas iš tokios pačios medžiagos kaip ir JAV modelis, tačiau skiriasi skydelio forma.
Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites
Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais