GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį
  • Skatina natūralų žindymą ir ryšį

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Soothie Shapes“ čiulptukas

SCF194/04

3.9
| (14) Atsiliepimai
Skatina natūralų žindymą ir ryšį
„Philips Avent Soothie Shapes“ čiulptukas – dar vienas būdas megzti ryšį su savo mažyliu, nes suteiksite jam komforto, laikydami mūsų unikalaus vientiso dizaino čiulptuką pirštu. „Soothie Shapes“ yra pagamintas iš medicinoje naudojamo silikono ir lengvai plaunamas.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Lankstus, medicinoje naudojamas silikonas

Skatina natūralų žindymą ir ryšį

  • Vientisas silikoninis dizainas

  • 3–18 mėn.

  • Ortodontiniai be BPA

  • 2 vnt.

Platinamas JAV ligoninėse

Platinamas JAV ligoninėse

Medicinos specialistų nuomone, čiulptukas padeda nuraminti naujagimius; „Soothies“ platinami JAV ligoninėse.*

Unikalus dizainas, padedantis megzti ryšį

Unikalus dizainas, padedantis megzti ryšį

„Soothie Shapes“ šiek tiek skiriasi nuo kitų mūsų čiulptukų. Dėl jo unikalios formos galite įkišti pirštą į čiulptuką ir megzti ryšį su kūdikiu, padėdami jam žįsti.

Skirtas natūraliai burnos raidai

Skirtas natūraliai burnos raidai

Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

3.9

iš 5

14

Atsiliepimai

27/04/2020

Lietuva

Lietuva

Super

Mano vaikas tik situs ciulpe tinka. nes kur ploksti nuo ji zaukcioja

Argumentai už

Tinkamas naudot

Argumentai prieš

Kad butu galima isigit ir parduotuvese

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas

25/06/2017

Polska

Polska

Doskonały! Uspokaja w sekundę!

Na mojego syna działa jak zatyczka w granacie......wkładasz do buzi -cisza...... wyjmujesz- płacz! Sprawdził się doskonale. Wcale nie jest za twardy, jak niektórzy piszą, należy tylko kupić właściwy do przedziału wiekowego, gdyż różnią się właśnie twardoscia gumy. Oraz wcale nie jest za ciężki, małe dzieci to prawdziwe ssaki! radzą sobie z nim doskonale. Z buzi wypada dopiero, gdy zaśnie.....

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes

21/06/2019

Україна

Україна

Найкраща пустушка

Користуємось вже півтора року і дуже задоволені! Зручно, бо можна вдягти на палець і притримати дитині її в ротику. Легенька, швидко миється. Ми задоволені, що обрали саме цю модель пустушки!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/05 Пустушка Soothie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF194/05 Пустушка Soothie

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites

  2. Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1

  3. Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais

  4. Šio „Soothie“ čiulptuko forma tokia pati ir jis pagamintas iš tokios pačios medžiagos kaip ir JAV modelis, tačiau skiriasi skydelio forma.