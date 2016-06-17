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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
0–6 mėn.
Ortodontiniai be BPA
2 vnt.
Kad „Philips Avent“ čiulptuką bet kuriuo metu galėtumėte patogiai išimti
Plokšti, lašo formos ir simetriški „Philips Avent“ čiulptukai yra patogūs augančio kūdikio gomuriui, dantims ir dantenoms, net jei jie burnoje apsiverčia.
Silikoninis „Philips Avent“ čiulptukas yra beskonis ir bekvapis, todėl jis labiau priimtinas jūsų kūdikiui. Silikonas yra švelnus, skaidrus, lengvai valomas ir jis nepasidaro lipnus. Čiulptukas yra stiprus, ilgalaikis ir nepraranda savo formos bei spalvos ilgą laiką.
5.0
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Karolina9
17/06/2016
Lietuva
Pats geriausias čiulptukas
Tai vaikui pats geriausias čiulptukas, visi kiti netiko, tiesiog vaikas neėmė, o šis čiulptukas vienintelis, kuris tiko
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF196/01 Čiulptukai „Fashion“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF196/01 Čiulptukai „Fashion“
Natalka2708
19/11/2019
Україна
Чудова, та легка у використанні
Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF196/18 Пустушка Classic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF196/18 Пустушка Classic
Natallis
10/07/2019
Україна
Рекомендуємо для спокою немовлят та їх батьків!
Зручна, гарна, екологічна і симпатична. Використовується від народження для профілактики колік у немовлят. Заспокійливий засіб та іграшка - два в одному
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF196/18 Пустушка Classic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF196/18 Пустушка Classic
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Neriškite čiulptuko vaikui ant kaklo, nes virvelė gali užsiveržti.