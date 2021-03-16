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  • Kramtymui atsparus snapelis dygstantiems dantims
  • Kramtymui atsparus snapelis dygstantiems dantims

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventMinkšti, kramtymui atsparūs snapeliai

SCF252/05

4.7
| (7) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį
Kramtymui atsparus snapelis dygstantiems dantims
„Philips Avent Soft“ snapeliai švelnūs dantenoms ir atsparūs įkandimams, kai dygsta pirmieji dantukai. Patentuotas vožtuvas užtikrina, kad skystis tekės tik tuomet, kai vaikas gers
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Gėrimo snapelis, apsaugantis nuo išsiliejimo

Kramtymui atsparus snapelis dygstantiems dantims

  • Pakeitimas

  • Minkšti, kramtymui atsparūs snapeliai

  • 6 mėn. ir daugiau / 9 mėn. ir daugiau

Nuo išsiliejimo apsaugantis vožtuvas, kad geriant skystis neišlietų

Nuo išsiliejimo apsaugantis vožtuvas, kad geriant skystis neišlietų

Daugiau jokios netvarkos! Naudojant mūsų naują patentuotą vožtuvą užtikrinama, kad skystis tekėtų tik tuomet, kai vaikas geria pro snapelį.

Kampu palenktas snapelis, kad būtų lengva gerti

Kampu palenktas snapelis, kad būtų lengva gerti

Kampu palenktas snapelis skirtas mažiems vaikams mokytis gerti iš puodelio.

Be BPA / 0 % BPA

Be BPA / 0 % BPA

Mūsų snapelis pagamintas iš medžiagų be BPA / 0 % BPA.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

7

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

16/03/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan, čvrst a mek usnik

Beba je vježbala nove zubiće na ovom usniku i držaču, no nije se dao - i nakon par mjeseci grickanja, drži se i dalje!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz

21/12/2020

România

România

Tetina este exact ca in descriere, sunt mulțumită.

Recomand acest tip de tetina , sunt foarte mulțumită .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Od miminka jen Philips

Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 