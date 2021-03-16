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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Pakeitimas
Minkšti, kramtymui atsparūs snapeliai
6 mėn. ir daugiau / 9 mėn. ir daugiau
Daugiau jokios netvarkos! Naudojant mūsų naują patentuotą vožtuvą užtikrinama, kad skystis tekėtų tik tuomet, kai vaikas geria pro snapelį.
Kampu palenktas snapelis skirtas mažiems vaikams mokytis gerti iš puodelio.
Mūsų snapelis pagamintas iš medžiagų be BPA / 0 % BPA.
4.7
iš 5
7
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
NovaMama20
16/03/2021
Hrvatska
Odličan, čvrst a mek usnik
Beba je vježbala nove zubiće na ovom usniku i držaču, no nije se dao - i nakon par mjeseci grickanja, drži se i dalje!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz
Dachin
21/12/2020
România
Tetina este exact ca in descriere, sunt mulțumită.
Recomand acest tip de tetina , sunt foarte mulțumită .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Tetine moi, rezistente la muşcături
CuddkesM
28/07/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Od miminka jen Philips
Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.