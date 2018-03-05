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Nutraukta gamyba
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20 naktinių įklotų
„Philips Avent“ krūtų įklotai yra platesnės formos ir turi storesnį pagrindą, kad galėtų daugiau sugerti. Dvigubos lipnios juostelės laiko įklotą vietoje.
Sukurta didesnei apsaugai gulint.
„Philips Avent“ krūtų įklotai sudaryti iš kelių sluoksnių, kad labai gerai sugertų.
4.8
iš 5
9
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
LukaszLukasz
05/03/2018
Polska
Chłonne
Produkt lepszy od ogólnie dostępnych, warto zapłacić ciut węcej za jakość
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF253/02 Disposable breast pads
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF253/02 Disposable breast pads
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Kismamáknak nagy segítség
Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Ezen éjszakainak ugyanúgy remek a rögzítése és még nagyobb a nedvszívó képessége, mint a nappalinak - bár egy kicsit vastagabb. Praktikus az egyesével való csomagolás.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF253/20 Eldobható melltartóbetét
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF253/20 Eldobható melltartóbetét
Mihaela12
31/08/2018
România
Faine
Usor de folosit, ideale pentru protejarea hainelor de laptele matern.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni