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Nutraukta gamyba

„Philips“ AventVienkartiniai krūtų įklotai

SCF253/20

4.8
| (9) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Patogiai jauskitės visą naktį
Unikalūs „Philips Avent“ SCF253/20 krūtų įklotai specialiai sukurti tam, kad išliktumėte sausos ir patogiai jaustumėtės miegodamos.
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Naktiniai krūtų įklotai

Patogiai jauskitės visą naktį

  • 20 naktinių įklotų

Apsauga visą naktį

Apsauga visą naktį

„Philips Avent“ krūtų įklotai yra platesnės formos ir turi storesnį pagrindą, kad galėtų daugiau sugerti. Dvigubos lipnios juostelės laiko įklotą vietoje.

Visapusiškas barjeras pratekėjimui

Visapusiškas barjeras pratekėjimui

Sukurta didesnei apsaugai gulint.

Ypatingas sausumas

Ypatingas sausumas

„Philips Avent“ krūtų įklotai sudaryti iš kelių sluoksnių, kad labai gerai sugertų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

9

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

05/03/2018

Polska

Polska

Chłonne

Produkt lepszy od ogólnie dostępnych, warto zapłacić ciut węcej za jakość

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF253/02 Disposable breast pads

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF253/02 Disposable breast pads

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kismamáknak nagy segítség

Feleségem már a sokadik dobozzal veteti velem, mert e nélkül nem szívesen indul el otthonról. Ezen éjszakainak ugyanúgy remek a rögzítése és még nagyobb a nedvszívó képessége, mint a nappalinak - bár egy kicsit vastagabb. Praktikus az egyesével való csomagolás.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF253/20 Eldobható melltartóbetét

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF253/20 Eldobható melltartóbetét

31/08/2018

România

România

Faine

Usor de folosit, ideale pentru protejarea hainelor de laptele matern.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF253/20 Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

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