1.Łatwy w obsłudze zarówno bieżącej jak i w konserwacji (odkamienianie) 2. Podgrzewa prawidłowo wg wskazań produkty z temperatury pokojowej, w przypadku zamrażarki lub lodówki dobrze jest wybrać na skali ilość pokarmu o jedna działkę większą niż rzeczywista. 3. Sygnał dźwiękowy informuje o zakończeniu podgrzewania. 4. Łyżka do wyciągania podgrzanych kubków kapitalny pomysł, sparzyłem się tylko raz bo jak każdy Polak :) próbowałem obsługiwać urządzonko bez czytania instrukcji :), która co prawda musiałem pobrać z Internetu. 5. Wtyczka 230V w standardzie europejskim 5. Jak dla mnie same plusy ...