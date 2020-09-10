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Nutraukta gamyba
SCF260/37
220 - 240V
„Philips Avent“ skaitmeninis buteliukų šildytuvas pagal maisto tipą, kiekį ir pradinę temperatūrą automatiškai apskaičiuoja reikiamą šildymo laiką. Maistas pašildomas tolygiai be jokių karštų vietų. Pašildžius šildytuvas automatiškai išsijungia, todėl maisto niekada neperkaitinsite.
Naudodami „Philips Avent“ skaitmeninį buteliukų šildytuvą galite greitai ir tolygiai pašildyti kūdikio maistą. Iki kambario temperatūros 4 oz / 125 ml pieno sušyla per mažiau nei 2 minutes.
Skaitmeniniu „Philips Avent“ buteliukų šildytuvo ekranu labai lengva naudotis. Jame pateikiama visa šildymo programos informacija ir pranešama, kai maistas paruošiamas.
3.7
iš 5
18
Atsiliepimai
Sk@pek
10/09/2020
Polska
Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo
Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.
Argumentai už
Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Zoe41
22/12/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
rewelacja
nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
JoannaRegina
10/12/2014
Polska
bez niego ani rusz!
Bardzo uatwia życie mamy dwójki dzieci :) Szybkość, pewność i bezpieczeństwo użytkowania, fajnie wygląda nakuchennym blacie ;)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Gaminys parduodamas be buteliuko
Išimtis: nerekomenduojama naudoti su 330 ml PP pusiau skaidriu „Philips Avent“ buteliuku.