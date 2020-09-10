GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Greitas, tolygus šildymas
  • Greitas, tolygus šildymas
  • Greitas, tolygus šildymas
  • Greitas, tolygus šildymas
  • Greitas, tolygus šildymas
  • Greitas, tolygus šildymas
  • Greitas, tolygus šildymas
  • Greitas, tolygus šildymas
  • Greitas, tolygus šildymas
  • Greitas, tolygus šildymas

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventSkaitmeninis buteliukų šildytuvas

SCF260/37

3.7
| (18) Atsiliepimai
Greitas, tolygus šildymas
Naudodami skaitmeninį buteliukų ir kūdikių maisto šildytuvą greitai ir saugiai pašildysite kūdikio maistą. Patobulinta technologija automatiškai apskaičiuoja šildymo laiką. Tiesiog parinkite keletą parinkčių ir leiskite viską atlikti buteliukų šildytuvui.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Ypač greitas, daug šildymo parinkčių

Greitas, tolygus šildymas

  • 220 - 240V

Automatiškai apskaičiuojamas šildymo laikas

Automatiškai apskaičiuojamas šildymo laikas

„Philips Avent“ skaitmeninis buteliukų šildytuvas pagal maisto tipą, kiekį ir pradinę temperatūrą automatiškai apskaičiuoja reikiamą šildymo laiką. Maistas pašildomas tolygiai be jokių karštų vietų. Pašildžius šildytuvas automatiškai išsijungia, todėl maisto niekada neperkaitinsite.

Kontroliuojamas garų srautas pašildo greitai ir tolygiai

Kontroliuojamas garų srautas pašildo greitai ir tolygiai

Naudodami „Philips Avent“ skaitmeninį buteliukų šildytuvą galite greitai ir tolygiai pašildyti kūdikio maistą. Iki kambario temperatūros 4 oz / 125 ml pieno sušyla per mažiau nei 2 minutes.

Lengvai naudojamas skaitmeninis ekranas

Lengvai naudojamas skaitmeninis ekranas

Skaitmeniniu „Philips Avent“ buteliukų šildytuvo ekranu labai lengva naudotis. Jame pateikiama visa šildymo programos informacija ir pranešama, kai maistas paruošiamas.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

3.7

iš 5

18

Atsiliepimai

3

10/09/2020

Polska

Polska

Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo

Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.

Argumentai už

Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

22/12/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

rewelacja

nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

10/12/2014

Polska

Polska

bez niego ani rusz!

Bardzo uatwia życie mamy dwójki dzieci :) Szybkość, pewność i bezpieczeństwo użytkowania, fajnie wygląda nakuchennym blacie ;)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF260/37 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Gaminys parduodamas be buteliuko

  2. Išimtis: nerekomenduojama naudoti su 330 ml PP pusiau skaidriu „Philips Avent“ buteliuku.