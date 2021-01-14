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  • Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio
  • Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio
  • Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio
  • Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio
  • Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio
  • Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio
  • Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio
  • Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio
  • Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio
  • Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio
  • Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio
  • Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventMokomasis puodelis „Natural“

SCF262/06

5
| (168) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio
Mūsų naujasis mokomasis puodelis „Natural“ padės mažyliui lengvai pereiti nuo gėrimo iš buteliuko prie gėrimo iš puodelio. Dėl minkštų rankenėlių mažylis galės savarankiškai laikyti buteliuką ir gerti iš gerai pažįstamo buteliuko su čiulptuku.
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Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio

  • „Natural“

  • 150 ml / 5 unc.

  • Vidutinės tėkmės čiulptukas

  • 4 m+

Mažoms rankytėms pritaikytos minkštos pagalbinės rankenėlės

Mažoms rankytėms pritaikytos minkštos pagalbinės rankenėlės

Mažyliui patogu laikyti puodelį už rankenėlių ir gerti savarankiškai. Šios rankenėlės pritaikytos mažoms rankytėms, kad būtų lengva jas paimti, bet to, rankenėlės padengtos guma, kad neslystų.

Dėl dieglius mažinančio vožtuvo sumažėja diegliai ir diskomfortas

Dėl dieglius mažinančio vožtuvo sumažėja diegliai ir diskomfortas

Dieglius mažinantis vožtuvas sukurtas taip, kad oras nepatektų į kūdikio pilvuką, sumažėtų diegliai ir diskomfortas.

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

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Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

168

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

14/01/2021

Lietuva

Lietuva

Rekomenduoju

Puikus dizainas , tinka tiek mergytei, berniukui. Lengvai išsiardo, sterilizuojasi. Lengvas , net įpylus vandens labai lengva nulaikyti vaikučiui rankutese. Labai patogios rankenėlės vaikučio rankytems, minusu neįžvalgiau, rekomenduoju

Argumentai už

Lengvas, komfortiškas

Argumentai prieš

Neįžvelgiau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF262/06 Mokomasis puodelis „Natural“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF262/06 Mokomasis puodelis „Natural“

14/01/2021

Lietuva

Lietuva

Puikus puodelis mažyliui

Pradėjus primaitinimą, savo dukrytei valgymo metu, norėjau duoti atsigerti truputį vandens. Ieškojau patogios gertuvės, bandžiau keletą variantų, bet ji dar nemoka nei gerti iš gertuvės su snapeliu, nei su šiaudeliu. Tuomet bandžiau duoti atsigerti tiesiog iš puodelio, bet iškart springsta. Išbandžiau Philips Avent "Natural" buteliuką/puodelį ir jis mums labai tiko. Patiko jo dizainas, patogios neslystančios rankenėlės laikyti vaikui,  pakankama talpa, greitai surenkamas. Pradžioje, kol bandė susipažinti, "kasėsi" dantenas į čiulptuką ir buvo labai patenkinta. Dukrą maitinu krūtimi, tad man buvo svarbu, kad puodelis labai artimai imituoja natūralų žindymą. Ramiau, jog dėl to neatsisakys žįsti krūtį. Kartais vis dar kovojame su pilvo diegliukais, tad atkreipiau dėmesį, jog dėl dieglius mažinančio buteliuko vožtuvo sumažėja diegliai ir diskomfortas. Philips Avent "Natural" puodelis pagamintas iš medžiagos be BPA, tai svarbi savybė, kiekvienai mamai, kuri nori saugiai auginti savo vaiką. Taip pat puodelis atsparus smūgiams, nes kol bandė, apžiūrinėjo, ne kartą krito. Rekomenduoju išbandyti šį puodelį mamoms, kurios nori suderinti maitinimą iš buteliuko ir krūtine. Be to, mokomasis puodelis „Natural“ padės mažyliui lengvai pereiti nuo gėrimo iš buteliuko prie gėrimo iš puodelio.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF262/06 Mokomasis puodelis „Natural“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF262/06 Mokomasis puodelis „Natural“

13/01/2021

Lietuva

Lietuva

Rekomenduoju, puikus pagalbininkas

Labai džiaugiames galėdami testuoti Philips Avent Natural puodelį. Mažajam testuotojui dar tik 4,5 mėnesio, todėl daug iš šio puodelio nesitikėjau. Be to tai buvo mūsų pirmoji patirtis su buteliukais/puodeliais. Likome nustebę, nes puodelis mažlyliui labai patiko ir tiko. Pats puodelis labai lengvas, o pagalbinės rankinėlės minkštos, todėl mažyliui patogu laikyti ir gerti savarankiškai. Išrinkimas ir surinkimas yra labai paprastas. Rekomenduoju. Tai tikrai puikus pagalbininkas žindymo krūtine laikotarpiu ir ne tik.

Argumentai už

Man kaip mamai svarbu, kad šio puodelio sudėtyje nėra BPA. Nemažiau svarbu, kad puodelis labai artimai imituoja natūralaus žindymo patirtį. Tai visiškai sumažina "pienelio painiavos" galimybę. Kadangi mano mažylis yra pilnai maitinamas krūtine, todėl man šis privalumas buvo svarbiausias.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF262/06 Mokomasis puodelis „Natural“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF262/06 Mokomasis puodelis „Natural“

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011

  2. Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinimo metu nurytas oras, dėl to kūdikis virškinimo sistemoje jaučia nemalonių pojūčių. Simptomai apima verkimą, neramumą, pilvo pūtimą ir atpylimą.