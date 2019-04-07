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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Tiesiog įpilkite vandens, sudėkite buteliukus ir įdėkite į mikrobangų krosnelę vos 2 minutėms. 2 min. esant 1100–1850 W, 4 min. esant 850–1000 W, 6 min. esant 500–850 W.
Tinka daugeliui mikrobangų krosnelių. Patogu naudoti kelionėse.
4.6
iš 5
8
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Ella
07/04/2019
Україна
Быстро,экономно,эффективно
Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
Obrovský každodenní pomocník
Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.
Argumentai už
rychlé použití, skladné, vhodné na cestování
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Pandabocs
21/10/2019
Magyarország
A legjobban kihasznált babaholmi
Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.