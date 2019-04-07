GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Ypač greitas ir patogus
  • Ypač greitas ir patogus
  • Ypač greitas ir patogus
  • Ypač greitas ir patogus

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventMikrobangų krosnelės garų sterilizatorius

SCF271/07

4.6
| (8) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį
Ypač greitas ir patogus
Dėl „Philips Avent SCF271/07“ mikrobangų garų sterilizatoriaus lengvos ir kompaktiškos konstrukcijos šį įrenginį galite naudoti maitinimo buteliukams sterilizuoti. Jo turinys išlieka sterilus iki 24 val., jei neatidaromas dangtelis.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Išsterilizuoja 6 maitinimo buteliukus per 2 minutes

Ypač greitas ir patogus

Ypač greita, lengva naudoti

Ypač greita, lengva naudoti

Tiesiog įpilkite vandens, sudėkite buteliukus ir įdėkite į mikrobangų krosnelę vos 2 minutėms. 2 min. esant 1100–1850 W, 4 min. esant 850–1000 W, 6 min. esant 500–850 W.

Kompaktiška ir lengva

Kompaktiška ir lengva

Tinka daugeliui mikrobangų krosnelių. Patogu naudoti kelionėse.

Idealus namuose ir keliaujant

Idealus namuose ir keliaujant

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.6

iš 5

8

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

07/04/2019

Україна

Україна

Быстро,экономно,эффективно

Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Obrovský každodenní pomocník

Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.

Argumentai už

rychlé použití, skladné, vhodné na cestování

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

21/10/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobban kihasznált babaholmi

Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 