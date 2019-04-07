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  • Ypač greitas ir patogus
  • Ypač greitas ir patogus

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventMikrobangų krosnelės garų sterilizatorius

SCF271/20

4.6
| (8) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį
Ypač greitas ir patogus
Dėl „Philips Avent“ mikrobangų krosnelės garų sterilizatoriaus lengvo ir kompaktiško dizaino šį SCF271/20 įrenginį galite naudoti ir namuose, ir ne tik. Jo turinys, jei neatidaromas dangtelis, išlieka sterilus iki 24 val.
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Sterilizuoja 6 buteliukus per 2 minutes*

Ypač greitas ir patogus

Patogus keliaujant. Telpa daugumoje mikrobangų krosnelių.

Patogus keliaujant. Telpa daugumoje mikrobangų krosnelių.

„Philips Avent“ mikrobangėms skirtas sterilizatorius sukurtas taip, kad tiktų daugeliui mikrobangų krosnelių. Jis nėra didelis, todėl sterilizatorių patogu pasiimti į kelionę ir visada naudotis steriliais buteliukais, kai išvykstate vienai nakčiai ar ilgesnių atostogų į užsienį. Be to, šis sterilizatorius gali būti papildomas sterilizatorius, kurį naudosite savo tėvų namuose. Matmenys: 166 (A), 280 (P), 280 (G) mm.

Šonuose esančios rankenėlės tvirtai uždaro dangtį

Šonuose esančios rankenėlės tvirtai uždaro dangtį

Mikrobangų krosnelės sterilizatoriaus šonuose yra spaustukai, kad būtų dar saugiau. Spaustukais tvirtai uždaromas dangtis, todėl kaštas vanduo neišsilies išimant sterilizatorių iš mikrobangų krosnelės. Šone esančios rankenėlės irgi sukurtos taip, kad išliktų vėsios ir sterilizatorių galėtumėte saugiai paimti.

Jei neatidaroma, turinys išlieka sterilus iki 24 valandų.

Jei neatidaroma, turinys išlieka sterilus iki 24 valandų.

Jei neatidaroma, turinys išlieka sterilus iki 24 valandų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

8

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

07/04/2019

Україна

Україна

Быстро,экономно,эффективно

Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Obrovský každodenní pomocník

Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.

Argumentai už

rychlé použití, skladné, vhodné na cestování

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

21/10/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobban kihasznált babaholmi

Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 