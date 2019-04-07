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Nutraukta gamyba
„Philips Avent“ mikrobangėms skirtas sterilizatorius sukurtas taip, kad tiktų daugeliui mikrobangų krosnelių. Jis nėra didelis, todėl sterilizatorių patogu pasiimti į kelionę ir visada naudotis steriliais buteliukais, kai išvykstate vienai nakčiai ar ilgesnių atostogų į užsienį. Be to, šis sterilizatorius gali būti papildomas sterilizatorius, kurį naudosite savo tėvų namuose. Matmenys: 166 (A), 280 (P), 280 (G) mm.
Mikrobangų krosnelės sterilizatoriaus šonuose yra spaustukai, kad būtų dar saugiau. Spaustukais tvirtai uždaromas dangtis, todėl kaštas vanduo neišsilies išimant sterilizatorių iš mikrobangų krosnelės. Šone esančios rankenėlės irgi sukurtos taip, kad išliktų vėsios ir sterilizatorių galėtumėte saugiai paimti.
Jei neatidaroma, turinys išlieka sterilus iki 24 valandų.
4.6
iš 5
8
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Ella
07/04/2019
Україна
Быстро,экономно,эффективно
Замечательный стерилизатор,всего лишь 2 минуты и бутылочки,молокоотсос,соски и детская посуда становятся стерильными.Он лёгкий,занимает мало места,удобен в путешествиях. Этот бюджетный вариант вы обязательно оцените по достоинству.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/07 Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
Obrovský každodenní pomocník
Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.
Argumentai už
rychlé použití, skladné, vhodné na cestování
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Pandabocs
21/10/2019
Magyarország
A legjobban kihasznált babaholmi
Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.