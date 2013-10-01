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Nutraukta gamyba
220 - 240V
Sterilizacija garuose yra patvirtinta, kaip efektyviausia priemonė apsaugoti jūsų kūdikį nuo kenksmingų mikrobų. Remiantis ligoninių praktika, intensyvus garų karštis pašalina žalingas bakterijas.
Tiesiog įpilkite vandens, sudėkite turinį ir įjunkite. Turinys bus sterilus ir paruoštas naudoti per maždaug 8 minutes.
Telpa iki šešių 260 ml / 9 oz „Avent“ buteliukų arba du „Philips Avent“ pientraukiai ir priedai.
5.0
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Indy
01/10/2013
Polska
Bardzo przydatny
Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
Mesty
26/02/2024
Magyarország
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Gyorsan, alaposan sterilizál
Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.
Argumentai už
gyors, alapos, egyszerű
Argumentai prieš
maradék vizet nehéz belőle kiönteni
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Macóka
26/09/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
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