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  • Sterilizuoja 6 buteliukus per 8 minutes
  • Sterilizuoja 6 buteliukus per 8 minutes

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent ExpressElektrinis garų sterilizatorius

SCF274/26

5
| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Sterilizuoja 6 buteliukus per 8 minutes
Greita ir patogu naudoti
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Greita ir patogu naudoti

Sterilizuoja 6 buteliukus per 8 minutes

  • 220 - 240V

Efektyvus sterilizavimas

Efektyvus sterilizavimas

Sterilizacija garuose yra patvirtinta, kaip efektyviausia priemonė apsaugoti jūsų kūdikį nuo kenksmingų mikrobų. Remiantis ligoninių praktika, intensyvus garų karštis pašalina žalingas bakterijas.

Greita ir patogu naudoti

Greita ir patogu naudoti

Tiesiog įpilkite vandens, sudėkite turinį ir įjunkite. Turinys bus sterilus ir paruoštas naudoti per maždaug 8 minutes.

Didelė talpa

Didelė talpa

Telpa iki šešių 260 ml / 9 oz „Avent“ buteliukų arba du „Philips Avent“ pientraukiai ir priedai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

01/10/2013

Polska

Polska

Bardzo przydatny

Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Patvirtintas pirkėjas

Gyorsan, alaposan sterilizál

Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.

Argumentai už

gyors, alapos, egyszerű

Argumentai prieš

maradék vizet nehéz belőle kiönteni

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 