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Nutraukta gamyba
220 - 240V
Dėl sumanaus dizaino sterilizatorius užims mažai vietos jūsų virtuvėje, tačiau jame tilps net šeši „Philips Avent“ buteliukai arba du „Philips Avent“ pientraukiai. Du viduje esančius krepšius galite sujungti ir suformuoti indaplovės krepšį, kurį naudodami lengvai nuplausite tokias mažesnes dalis kaip čiulptukai.
Pasibaigus sterilizavimo programai, jei neatidarysite dangtelio, turinys „Philips Avent“ elektrinio sterilizatoriaus viduje sterilus išliks iki 6 valandų.
Naudodami „Philips Avent“ elektrinį sterilizatorių turinį galite sterilizuoti vos per 8 minutes
5.0
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Indy
01/10/2013
Polska
Bardzo przydatny
Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
Mesty
26/02/2024
Magyarország
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Gyorsan, alaposan sterilizál
Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.
Argumentai už
gyors, alapos, egyszerű
Argumentai prieš
maradék vizet nehéz belőle kiönteni
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Macóka
26/09/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.