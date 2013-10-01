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Visos serijos

  • Sterilizuoja 6 buteliukus per 8 minutes
  • Sterilizuoja 6 buteliukus per 8 minutes
  • Sterilizuoja 6 buteliukus per 8 minutes
  • Sterilizuoja 6 buteliukus per 8 minutes
  • Sterilizuoja 6 buteliukus per 8 minutes
  • Sterilizuoja 6 buteliukus per 8 minutes

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventElektrinis garų sterilizatorius

SCF274/34

5
| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Sterilizuoja 6 buteliukus per 8 minutes
Sterilus turinys iki 6 valandų
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Greita ir patogu naudoti

Sterilizuoja 6 buteliukus per 8 minutes

  • 220 - 240V

Telpa iki šešių „Philips Avent“ buteliukų

Telpa iki šešių „Philips Avent“ buteliukų

Dėl sumanaus dizaino sterilizatorius užims mažai vietos jūsų virtuvėje, tačiau jame tilps net šeši „Philips Avent“ buteliukai arba du „Philips Avent“ pientraukiai. Du viduje esančius krepšius galite sujungti ir suformuoti indaplovės krepšį, kurį naudodami lengvai nuplausite tokias mažesnes dalis kaip čiulptukai.

Jei neatidaroma, turinys išlieka sterilus iki 6 valandų

Jei neatidaroma, turinys išlieka sterilus iki 6 valandų

Pasibaigus sterilizavimo programai, jei neatidarysite dangtelio, turinys „Philips Avent“ elektrinio sterilizatoriaus viduje sterilus išliks iki 6 valandų.

Turinys sterilizuojamas ir paruošiamas naudoti per maždaug 8 minutes

Turinys sterilizuojamas ir paruošiamas naudoti per maždaug 8 minutes

Naudodami „Philips Avent“ elektrinį sterilizatorių turinį galite sterilizuoti vos per 8 minutes

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

01/10/2013

Polska

Polska

Bardzo przydatny

Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Patvirtintas pirkėjas

Gyorsan, alaposan sterilizál

Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.

Argumentai už

gyors, alapos, egyszerű

Argumentai prieš

maradék vizet nehéz belőle kiönteni

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 