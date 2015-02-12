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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
220 - 240V
„Philips Avent iQ“ gaminiai su pažangiomis technologijomis yra išmanūs ir jautrūs – jie skirti tam, kad jums būtų lengviau maitinti ir prižiūrėti savo kūdikį.
Išlaiko turinį sterilų 24 valandas nuolat kartodamas ciklą. Sustabdymo funkcija leis jums išimti reikiamą turinį ir nepaveikti šio ciklo.
Pažangus skaitmeninis ekranas ir įspėjimo garsai įspės jus sterilizacijos ciklo metu.
5.0
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
joann87k
12/02/2015
Polska
Ten produkt spełnia w 100% swoje zadanie
Produkt jest łatwy w obsłudze. Dzięki niemu szybko i sprawnie mogłam wysterylizować butelki, smoczki i laktator :) polecam!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
gracet
31/08/2014
Polska
wygoda dla mamy
Bardzo ułatwił mi zadanie podczas sterylizacji smoczków i butelek - naprawdę chwilka - szybki załadunek, szybka steryzlizacja i mogłam je znów spokojnie używać. Teraz, kiedy moje dzieci nie używają już ani butelek, ani smoczków (uff) sterylizator przekazałam siostrze i znów jest w stałym użyciu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Vioflo2783
17/06/2019
România
Nelipsit unei mamici
Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.