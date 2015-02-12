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Nutraukta gamyba

„Philips“ Aventskaitmeninis garų sterilizatorius

SCF276/26

5
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Visada parengtas naudoti
„Philips Avent“ skaitmeninis garų sterilizatorius veikia greitai ir be perstojo, išlaikydamas turinį sterilų iki kito naudojimo ir taupydamas jūsų laiką kitiems dienos darbams.
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Pažangi technologija, garantuojanti sterilizavimą 24 val. per parą

Visada parengtas naudoti

  • 220 - 240V

IQ technologija - Sumanus reagavimas į jūsų poreikius

IQ technologija - Sumanus reagavimas į jūsų poreikius

„Philips Avent iQ“ gaminiai su pažangiomis technologijomis yra išmanūs ir jautrūs – jie skirti tam, kad jums būtų lengviau maitinti ir prižiūrėti savo kūdikį.

Sterilus turinys dieną ir naktį

Sterilus turinys dieną ir naktį

Išlaiko turinį sterilų 24 valandas nuolat kartodamas ciklą. Sustabdymo funkcija leis jums išimti reikiamą turinį ir nepaveikti šio ciklo.

Skaitmeninis ekranas jus informuos

Skaitmeninis ekranas jus informuos

Pažangus skaitmeninis ekranas ir įspėjimo garsai įspės jus sterilizacijos ciklo metu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

12/02/2015

Polska

Polska

Ten produkt spełnia w 100% swoje zadanie

Produkt jest łatwy w obsłudze. Dzięki niemu szybko i sprawnie mogłam wysterylizować butelki, smoczki i laktator :) polecam!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

31/08/2014

Polska

Polska

wygoda dla mamy

Bardzo ułatwił mi zadanie podczas sterylizacji smoczków i butelek - naprawdę chwilka - szybki załadunek, szybka steryzlizacja i mogłam je znów spokojnie używać. Teraz, kiedy moje dzieci nie używają już ani butelek, ani smoczków (uff) sterylizator przekazałam siostrze i znów jest w stałym użyciu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

17/06/2019

România

România

Nelipsit unei mamici

Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 