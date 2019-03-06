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  • Lengvai dezinfekuokite, kad ir kur būtumėte
  • Lengvai dezinfekuokite, kad ir kur būtumėte
  • Lengvai dezinfekuokite, kad ir kur būtumėte
  • Lengvai dezinfekuokite, kad ir kur būtumėte
  • Lengvai dezinfekuokite, kad ir kur būtumėte
  • Lengvai dezinfekuokite, kad ir kur būtumėte
  • Lengvai dezinfekuokite, kad ir kur būtumėte
  • Lengvai dezinfekuokite, kad ir kur būtumėte
  • Lengvai dezinfekuokite, kad ir kur būtumėte

„Philips“ AventMikrobangų krosnelės sterilizatorius

SCF281/02

4.9
| (85) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai dezinfekuokite, kad ir kur būtumėte
Kad ir kur būtumėte, dezinfekuokite savo kūdikio buteliukus ir priedus greitai ir saugiai. Mūsų nešiojamas prietaisas yra pakankamai lengvas, kad galėtumėte jį pasiimti su savimi, ir pakankamai didelis, kad jame tilptų 4 buteliukai ir priedai.
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brand recommended by moms worldwide1

Lengvai dezinfekuokite, kad ir kur būtumėte

  • Sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų

  • Sterilizuoja per 2 minutes

  • Telpa 4 „Philips Avent“ buteliukai

  • Tinka daugumai mikrobangų krosnelių

Mikrobangų krosnelės sterilizatorius paruošia vos per 2 minutes

Mikrobangų krosnelės sterilizatorius paruošia vos per 2 minutes

Mikrobangų krosnelės garų sterilizatorių galima naudoti norint sterilizuoti kūdikių buteliukus ir kitus gaminius, nes vos per 2 minutes sunaikinama 99,9% mikrobų ir bakterijų. Tiksli ciklo trukmė priklauso nuo turimos mikrobangų krosnelės galingumo. 2 minutės esant 1200–1850 W, 4 minutės esant 850–1100 W, 6 minutės esant 500–800 W.

Sunaikina 99,9 % mikrobų*

Sunaikina 99,9 % mikrobų*

Įrodyta, kad mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius sunaikina 99,9 % mikrobų ir bakterijų.*

Turinys lieka sterilus iki 24 val.

Turinys lieka sterilus iki 24 val.

Turinys lieka sterilus iki 24 val., jei dangtelis būna neatidarytas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

85

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

06/03/2019

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Idealny do Mikrofali

Pasuje idealnie do dużej mikrofalówki , pojemny, prosty, ładny, czego chcieć więcej? 5/5 dodatkowo nie ma zagrożenia że się kiedyś zepsuje :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

23/04/2017

Polska

Polska

Super urządznie

Bardzo proste urządzenie jednak w pełni spełniające swoją rolę. Łatwe w utrzymaniu czystości, zwarta konstrukcja i łatwe w użyciu. Super produkt polecam wszystkim potrzebującym mającym malucha.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

15/06/2015

Polska

Polska

Pozytywna

Sterylizator sprawdza się doskonale. Łatwo a przede wszystkim bardzo szybko można wysterylizować cztery butelki.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy

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Atsakomybės apribojimai

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Bandymų rezultatus pateikė nepriklausoma bandymų laboratorija

  2. Pereinamuoju laikotarpiu gali būti gaunamos tiek senos, tiek naujos popierinės pakuotės