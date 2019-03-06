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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų
Sterilizuoja per 2 minutes
Telpa 4 „Philips Avent“ buteliukai
Tinka daugumai mikrobangų krosnelių
Mikrobangų krosnelės garų sterilizatorių galima naudoti norint sterilizuoti kūdikių buteliukus ir kitus gaminius, nes vos per 2 minutes sunaikinama 99,9% mikrobų ir bakterijų. Tiksli ciklo trukmė priklauso nuo turimos mikrobangų krosnelės galingumo. 2 minutės esant 1200–1850 W, 4 minutės esant 850–1100 W, 6 minutės esant 500–800 W.
Įrodyta, kad mikrobangų krosnelės garų sterilizatorius sunaikina 99,9 % mikrobų ir bakterijų.*
Turinys lieka sterilus iki 24 val., jei dangtelis būna neatidarytas.
4.9
iš 5
85
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Marlock
06/03/2019
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Idealny do Mikrofali
Pasuje idealnie do dużej mikrofalówki , pojemny, prosty, ładny, czego chcieć więcej? 5/5 dodatkowo nie ma zagrożenia że się kiedyś zepsuje :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Krzysztof11
23/04/2017
Polska
Super urządznie
Bardzo proste urządzenie jednak w pełni spełniające swoją rolę. Łatwe w utrzymaniu czystości, zwarta konstrukcja i łatwe w użyciu. Super produkt polecam wszystkim potrzebującym mającym malucha.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Anoli
15/06/2015
Polska
Pozytywna
Sterylizator sprawdza się doskonale. Łatwo a przede wszystkim bardzo szybko można wysterylizować cztery butelki.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF281/02 Sterylizator mikrofalowy
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Bandymų rezultatus pateikė nepriklausoma bandymų laboratorija
Pereinamuoju laikotarpiu gali būti gaunamos tiek senos, tiek naujos popierinės pakuotės